Orgullo argentino: una calle de Villa Devoto quedó tercera en el ranking de las más cool del mundo (Fuente: Shutterstock).

Buenos Aires volvió a ganar protagonismo en la escena internacional gracias a Fernández de Enciso, una calle peatonal de Villa Devoto que alcanzó el tercer puesto en el ranking de las más cool del mundo elaborado por la revista Time Out. El reconocimiento destaca su combinación de gastronomía, espacios comerciales y propuestas culturales, que la convirtieron en uno de los puntos de encuentro más atractivos de la ciudad.

La selección forma parte de una clasificación anual que reúne calles de distintas ciudades y países. Para determinar las posiciones, un equipo de editores de Time Out evaluó aspectos como la oferta gastronómica, la vida nocturna, las opciones comerciales, las actividades comunitarias y la presencia de negocios locales con características propias. El objetivo es identificar aquellos lugares que representan mejor la identidad y el movimiento cotidiano de cada destino.

Qué tiene la calle de Villa Devoto que conquistó al mundo

Fernández de Enciso atraviesa en diagonal Villa Devoto, un barrio del noroeste porteño que también había sido incluido entre los vecindarios más atractivos de 2026 por la misma publicación, debido al crecimiento de su propuesta culinaria. En los últimos años, la calle incorporó nuevos restaurantes, cafeterías y locales comerciales, mientras sus mesas al aire libre se convirtieron en una postal característica bajo la sombra de los árboles.

Vista de la Plaza Arenales en el barrio de Villa Devoto. Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Otro de los espacios destacados es Plaza Arenales, ubicada en uno de los extremos de la calle. Allí se concentra buena parte de la actividad social del barrio, con encuentros entre vecinos y propuestas abiertas al público durante diferentes momentos del año. Para Time Out, esta combinación de negocios, espacios públicos y participación comunitaria explica el crecimiento de Fernández de Enciso como destino urbano.

Los restaurantes, cafés y actividades que se pueden disfrutar en Fernández de Enciso

Entre las recomendaciones gastronómicas aparece El Pastificio de Pablos, reconocido por su elaboración de pastas artesanales, y Casa Lucca, cuya terraza permite disfrutar de la vista de la calle. Para quienes buscan cafeterías tradicionales, la publicación menciona a Stylo Café, un establecimiento histórico reconocido por su patrimonio cultural. También recomienda Atelier Fuerza y Dominga, dos alternativas para tomar café de especialidad y acompañarlo con pastelería.

La recorrida también incluye la Gran Galería Devoto, un paseo comercial histórico, y continúa hacia Plaza Arenales. Durante el año, el espacio público recibe actividades como la Feria del Distrito del Vino, encuentros deportivos de fin de semana, funciones de cine al aire libre y espectáculos musicales. Esa variedad de propuestas fue parte de los atractivos que llevaron a Fernández de Enciso a ocupar el tercer lugar entre las calles más cool del mundo.