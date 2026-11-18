Mientras el mercado local todavía apuesta a una devaluación gradual y administrada, las proyecciones privadas, las plataformas globales y las señales del FMI empiezan a instalar un debate cada vez más fuerte sobre el dólar.

Se dispara el dólar y el blue lidera la suba: ahora es negocio comprar oficial y revenderlo en el paralelo

El dólar volvió a tomar impulso y los financieros encabezaron la suba en el mercado cambiario. El MEP avanzó 1,8% hoy y cerró en $ 1629,84, mientras que el blue subió 1,56% hasta $1630. El mayorista, en tanto, terminó en $1559,50, con un avance de 0,48%.

El movimiento se da después de varias jornadas en las que el riesgo país y los activos argentinos habían mostrado un deterioro mucho mayor que el tipo de cambio. Para los analistas consultados, ahora parte de esa presión comenzó a trasladarse al dólar, en un mercado que además enfrenta una mayor demanda de cobertura.

Para Christian Buteler, “el movimiento actual es parte de una dinámica que el mercado ya venía observando desde la semana pasada”. Y es que el analista financiero señaló que resultaba llamativo que el riesgo país subiera con fuerza mientras el dólar y las brechas cambiarias permanecían relativamente estables.

“Cuando subía el riesgo país, todos nos preguntábamos qué raro ver esto, que suba el riesgo país tanto y que el dólar se mantenga estable”, explicó.

Según Buteler, esa diferencia comenzó ahora a corregirse. El especialista destacó que el contado con liquidación pasó de una brecha cercana al 5% hace dos meses a alrededor del 10% en la actualidad, lo que muestra un cambio en la demanda de cobertura.

Su interpretación es que primero se produjo una salida de activos argentinos que golpeó con mayor intensidad a bonos y acciones y que, recién ahora, parte de esa presión empieza a trasladarse al mercado cambiario.

“Una salida de activos argentinos castigó mucho más fuerte a bonos y acciones que al tipo de cambio, y que ahora se traslada al tipo de cambio”, sostuvo.

La búsqueda de cobertura

Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, coincide en que detrás del movimiento aparece una demanda de cobertura. Pero incorpora un elemento adicional, el contexto internacional.

“Hay varios factores, primero una demanda típica de cobertura, pero también incide la inestabilidad que hay afuera”, explicó el operador. En ese escenario, según Quintana, algunos fondos desarman posiciones en activos argentinos y dolarizan sus carteras. Ese flujo agrega presión compradora sobre el mercado cambiario. “Eso aumenta la presión de la demanda y el mercado sube”, señaló.

La dinámica es relevante porque no se trata solamente de una búsqueda de dólares por parte de ahorristas. También intervienen inversores que reducen exposición a activos locales y buscan aumentar su cobertura en moneda dura.

El efecto de Brasil y el contexto externo

Quintana también señaló el impacto que tiene el escenario internacional sobre el mercado local y mencionó específicamente a Brasil.

“Brasil también tuvo un efecto contagio”, sostuvo el especialista de PR Operadores de Cambio. La referencia aparece en un momento en que el real brasileño atraviesa una fuerte depreciación, un movimiento que también impacta sobre las expectativas cambiarias y la competitividad regional.

Para el mercado argentino, el comportamiento de Brasil es especialmente relevante por el peso que tiene el país vecino en el comercio bilateral y porque los movimientos de su moneda pueden modificar la relación de precios entre ambas economías.

En paralelo, la incertidumbre internacional aumenta la búsqueda de activos considerados más defensivos. Ese escenario contribuye a explicar por qué una parte de los inversores opta por dolarizar posiciones.

El dólar estaba rezagado

La tercera explicación es, tal como dijo Buteler, que el dólar no había acompañado en la misma magnitud el deterioro que habían registrado los bonos y las acciones argentinas y estaba atrasado.

Para el analista, el movimiento actual puede interpretarse como una recomposición de ese desfasaje. El tipo de cambio se había movido relativamente poco frente al ajuste que habían sufrido otros precios financieros y ahora comienza a recuperar parte del terreno.

De todos modos, Buteler puso un límite a la lectura negativa. “Como el tipo de cambio se movió tan poco en relación al resto de los precios, la verdad es que no lo veo como algo problemático si obviamente no sigue escalando”, afirmó.

Su principal advertencia pasa entonces por la continuidad del movimiento. Una corrección hacia niveles algo más altos no necesariamente implicaría un cambio de escenario, mientras que una aceleración sostenida de la demanda sí podría modificar la lectura del mercado.

La estacionalidad de noviembre

Quintana agregó un factor que suele aparecer sobre el cierre del año, la estacionalidad. “Estamos ya en el inicio del último tramo de noviembre, cuando el tipo de cambio siempre tiene una presión compradora”, explicó.

El operador consideró que esta característica estacional se combina ahora con la búsqueda de cobertura y con el contexto internacional, lo que genera una mayor presión sobre las cotizaciones.

Sin embargo, también llamó a mirar el movimiento con cautela porque el volumen de operaciones es reducido. “El mercado se redujo mucho en operaciones, hay que esperar”, señaló.

Por eso, para Quintana, la suba registrada en las últimas jornadas todavía no alcanza para hablar de un cambio de tendencia consolidado.

El dato que ahora mira el mercado

La particularidad del movimiento está en que la presión no se concentra de la misma manera en todos los dólares. El MEP avanzó 1,8% este miércoles, mientras el mayorista subió bastante menos, 0,48%.

Buteler, además, puso el foco en la diferencia entre el MEP y el contado con liquidación. Según explicó, parte de la demanda se está dirigiendo al CCL porque quienes buscan cobertura también quieren mantener los dólares depositados fuera del país.

“Están comprando más dólares y además los quieren depositados afuera”, resumió.

La combinación de una mayor demanda de cobertura, la incertidumbre externa, el efecto de Brasil y la estacionalidad de noviembre explica buena parte del movimiento. A eso se suma un factor local: después de varias semanas en las que bonos y acciones absorbieron el mayor castigo, el dólar comenzó a incorporar parte de esa presión.

La clave para las próximas ruedas será determinar si se trata de una corrección puntual o si la demanda de cobertura logra sostenerse.

Por ahora, los analistas consultados coinciden en que el volumen y la continuidad del movimiento serán determinantes para saber si el dólar simplemente recupera terreno o si enfrenta una presión cambiaria más persistente.