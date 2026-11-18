Familiares de una persona fallecida vestidos de luto y sosteniendo una rosa blanca.

Cuando una persona fallece y deja una herencia, sus sucesores no solo reciben los bienes que integran el patrimonio, sino que también deben atender las obligaciones pendientes. Para estos casos, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que las deudas del causante deben pagarse, como principio general, con los bienes heredados y hasta el límite de su valor.

Sin embargo, existen determinadas conductas que pueden hacer que los herederos deban responder con su propio patrimonio. La normativa contempla cuatro situaciones específicas en las que se pierde esa protección.

Qué pasa con las deudas de una persona fallecida cuando hay una herencia

El artículo 2317 del Código Civil y Comercial establece que el heredero responde por las deudas y los legados de la sucesión únicamente hasta el valor de los bienes que recibió.

Una mujer llora desconsolada en un funeral.

Por lo tanto, los acreedores del fallecido pueden cobrar sus créditos con el patrimonio heredado, pero no pueden exigir, como regla general, que los sucesores utilicen sus propios ahorros, propiedades u otros bienes para cancelar esas obligaciones.

Este límite busca evitar que la aceptación de una herencia implique asumir automáticamente todas las deudas del causante con el patrimonio personal. No obstante, para conservar esa protección, los herederos deben cumplir con las obligaciones que establece la legislación.

Cuándo los herederos deben pagar las deudas con sus propios bienes

El artículo 2321 del Código Civil y Comercial determina cuatro circunstancias en las que los herederos responden con sus bienes personales por las deudas de la sucesión.

Esto ocurre cuando no realizan el inventario dentro de los tres meses posteriores a la intimación judicial de los acreedores , ocultan fraudulentamente bienes hereditarios, aumentan de manera dolosa el monto de las deudas o venden bienes de la sucesión sin que se cumplan las condiciones previstas por la ley.

En este último caso, la normativa contempla una excepción cuando la venta resulta conveniente y el dinero obtenido se incorpora a la herencia. Si no se cumplen esas condiciones, la operación puede comprometer la responsabilidad personal del heredero.

Qué deben tener en cuenta los herederos para evitar responder con su patrimonio

La legislación establece que los herederos deben administrar los bienes de la sucesión de manera transparente y respetar los procedimientos correspondientes.

En particular, deben prestar atención a los plazos para realizar el inventario y evitar cualquier maniobra que implique ocultar activos o alterar las obligaciones pendientes.