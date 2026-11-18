Como comunista, Xi Jinping debería conocer la máxima de Marx según la cual “todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, por así decirlo, dos veces... La primera vez como tragedia, la segunda como farsa”.

La reunión de esta semana entre Xi, Donald Trump y Vladimir Putin fue presentada ampliamente como la segunda versión de la cumbre de Yalta de 1945 entre Churchill, Roosevelt y Stalin. Entonces, ¿son Xi, Trump y Putin los nuevos “tres grandes”? ¿Y es más probable que su reunión termine en tragedia o en farsa?

Cuando Trump está involucrado, siempre hay una fuerte posibilidad de que haya un elemento de farsa. De hecho, en la misma obra en la que Marx hizo su famoso comentario sobre la tragedia y la farsa, también reflexionó sobre las circunstancias que “permitieron a una mediocridad grotesca representar el papel de héroe”. (La mediocridad en la que pensaba era Napoleón III de Francia).

También es bastante fácil imaginar un desenlace potencialmente trágico de la cumbre de Shenzhen. Si las cosas salen muy mal, los tres líderes podrían terminar acordando reconocer los “intereses centrales” de cada uno, para usar una expresión que le gusta mucho a China.

Podrían respaldar la visión rusa de la guerra en Ucrania y la visión china sobre el futuro de Taiwán. A Trump podrían darle algo de ayuda con Irán o algunas “victorias” para la economía estadounidense.

Sin embargo, la brevedad y la estructura de la reunión hacen improbable que se alcancen nuevos acuerdos sustanciales. De hecho, por sus propios motivos, los tres líderes podrían quedar conformes con el simbolismo de una foto grupal.

Desde hace tiempo, a Putin lo preocupa el temor de que Rusia esté perdiendo su estatus como una de las grandes potencias del mundo. El ex presidente de EE.UU. Barack Obama dijo una vez que, en las cumbres internacionales, el líder ruso parecía un chico aburrido sentado al fondo del aula.

Por eso, una foto del presidente de Rusia junto a los líderes de EE.UU. y China, las dos mayores potencias globales, será una gran victoria simbólica para Putin.

El simbolismo del poder también es muy importante para Xi. Hizo del “gran rejuvenecimiento del pueblo chino” su eje central y claramente busca asegurarse un cuarto mandato como líder del Partido Comunista el año que viene.

La legitimidad interna de Xi y su imagen internacional están estrechamente ligadas. Las dos podrían salir fortalecidas con una foto de la cumbre que lo muestre como el anfitrión cortés en el centro de la escena, flanqueado por los presidentes visitantes de EE.UU. y Rusia.

Después de la humillación de las elecciones de medio término en EE.UU., Trump también podría disfrutar de la oportunidad de reafirmar su poder y su estatus en el escenario mundial. El gobierno chino es experto en halagar el ego de los líderes mundiales que lo visitan.

Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que una oportunidad para la foto se convierta en algo más sustancial, sobre todo si la reunión se extiende más de lo previsto. Es muy posible que Putin intente poner a Ucrania en la agenda. Y Trump tiene antecedentes de inclinarse hacia la visión rusa sobre Ucrania después de hablar con Putin.

De manera similar, Trump repitió argumentos chinos sobre Taiwán después de reuniones anteriores con Xi; por ejemplo, cuando en mayo pasado advirtió a los taiwaneses que no impulsaran la independencia de una forma que resultara desestabilizadora.

Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Iósif Stalin en la conferencia de Yalta 1945. Fuente: Wikimedia Commons

Pero las declaraciones de Trump son tan erráticas, y tan propensas a revertirse, que no tienen el peso de los pronunciamientos de presidentes estadounidenses anteriores. Incluso si hace concesiones inesperadas en Shenzhen, es probable que sus asesores y aliados las suavicen después del encuentro.

Trump dijo que quiere hablar sobre desarme nuclear. Es un tema importante, ya que los principales tratados de control de armas nucleares caducaron. Las armas nucleares también son uno de los temas favoritos de los rusos, porque su enorme arsenal, el más grande del mundo, es uno de los pocos argumentos que les quedan para reclamar el estatus de gran potencia.

Pero China, que está ampliando rápidamente su propio arsenal, más chico, dejó en claro que por ahora no le interesan las negociaciones para limitar las armas nucleares. Por eso, es poco probable que haya un avance en ese frente.

En términos más amplios, el estilo diplomático chino consiste en evitar las discusiones abiertas y los resultados sorpresivos. La preferencia de Xi por apegarse rígidamente a un guion preparado es otro motivo por el que es improbable que la reunión trilateral de Shenzhen produzca resultados que sacudan al mundo.

Pero el motivo más importante por el que las comparaciones con la reunión de los Tres Grandes de 1945 son engañosas va mucho más allá de los líderes involucrados. Simplemente, vivimos en tiempos muy distintos.

En Yalta, Churchill, Roosevelt y Stalin se reunieron en plena guerra mundial, una guerra que estaba rehaciendo el orden global. Las fuerzas británicas y estadounidenses ya habían avanzado combatiendo hasta entrar en Alemania. Al ejército ruso le faltaban menos de tres meses para entrar en Berlín. A EE.UU. le faltaban seis meses para lanzar la primera bomba atómica.

En cambio, los “tres grandes” de hoy parecen mucho menos capaces de imponer su voluntad al mundo. EE.UU. no logró derrotar a Irán, después de no haber logrado derrotar a los talibanes en Afganistán.

Después de más de cuatro años de guerra brutal, más de lo que le llevó a Stalin llegar a Berlín, las fuerzas de Putin siguen estancadas en el este de Ucrania. Y Xi todavía no encontró la forma de someter a Taiwán, una isla de 23 millones de habitantes a apenas 100 millas de China.

Por suerte, ya no vivimos en una época en la que unos “tres grandes” puedan imponerle sus condiciones al resto del mundo.