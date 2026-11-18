Las personas que tengan previsto viajar a Europa deben prestarle atención a la fecha de vencimiento de su pasaporte.

El Código de Fronteras establece que los ciudadanos de países que no son de la Unión Europea ni de Schengen deben contar con un documento de viaje cuya vigencia se extienda, como mínimo, tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen.

La disposición se trata de un requisito obligatorio para quienes ingresen a determinados países , incluso por estadías de hasta 90 días.

Qué establece el Código de Fronteras Schengen sobre el vencimiento del pasaporte

El Reglamento (UE) 2016/399, conocido como Código de Fronteras Schengen, define las condiciones que deben cumplir los ciudadanos de países extracomunitarios para ingresar al territorio de varios Estados miembros de la Unión Europea.

En su artículo 6, apartado 1, inciso a), establece que el documento de viaje debe cumplir dos condiciones fundamentales:

Tres meses de vigencia adicional: el pasaporte debe continuar vigente durante al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen.

Antigüedad máxima de 10 años: el documento debe haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada.

La normativa contempla que, ante una situación de emergencia debidamente justificada , las autoridades puedan exceptuar el requisito de los tres meses.

Qué países de Europa exigen tres meses de vigencia en el pasaporte

La normativa se aplica cuando se intenta ingresar al espacio Schengen (Fuente: Shutterstock)

La disposición se aplica a los países que integran el espacio Schengen, una zona europea que cuenta con reglas comunes para el control de sus fronteras exteriores.

Algunos de los países que implementan esta exigencia son:

España.

Francia.

Italia.

Alemania.

Portugal.

Países Bajos.

Bélgica.

Austria.

Grecia.

Suiza.

Suecia.

Noruega.

Dinamarca.

Finlandia.

Polonia.

Croacia.

El espacio también incluye otros Estados europeos. Es importante aclarar que no todos los países de Europa aplican automáticamente las mismas reglas migratorias: Irlanda y Chipre, por ejemplo, tienen disposiciones propias para los viajeros.

Qué pasa si un argentino viaja con un pasaporte que no cumple los requisitos

Las autoridades migratorias pueden denegar el ingreso a quienes no cumplan las condiciones establecidas por el Código de Fronteras Schengen.

El Consulado General de España en Buenos Aires confirma que los ciudadanos de terceros países que no reúnan los requisitos de entrada pueden recibir una resolución de denegación al presentarse en la frontera.

Por eso, antes de comprar los pasajes o iniciar el viaje, es importante comprobar tanto la fecha de expedición como la de vencimiento y calcular los tres meses adicionales a partir de la salida prevista del espacio Schengen.

¿Los argentinos necesitan visa para viajar a Europa?

Los ciudadanos argentinos no necesitan tramitar una visa Schengen para realizar viajes turísticos de corta duración, siempre que la estadía no supere los 90 días dentro de cualquier período de 180 días y que el motivo del viaje esté contemplado en las condiciones de exención.

Sin embargo, estar exento de visa no significa estar libre de los controles migratorios. Los interesados deben cumplir con los requisitos económicos y de documentos según las normas de cada destino.

Entre otras cuestiones, pueden solicitarles que acrediten el motivo del viaje, las condiciones de alojamiento y la disponibilidad de medios suficientes para mantenerse durante la estadía y regresar a la Argentina.