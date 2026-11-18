Por el Decreto Reglamentario 779/1995, multarán a los vehículos que no se estacionen paralelamente al cordón salvo que la autoridad local establezca otras formas.

En esta noticia Qué dice el artículo 93 sobre estacionar paralelo al cordón

La Ley de Tránsito 24.449 prevé una sanción con multa económica para los vehículos que dejen el auto en diagonal o con las ruedas lejos del cordón. La normativa nacional de tránsito prevé una sanción específica para quienes no respetan la forma correcta de estacionar en la zona urbana.

El Decreto Reglamentario 779/1995, que reglamenta la Ley de Tránsito 24.449, fija el régimen de multas en su Anexo 2. En este contexto, conviene saber qué dice exactamente el texto oficial y en qué casos se aplica.

Qué dice el artículo 93 sobre estacionar paralelo al cordón

Según el artículo 93, sancionarán a los vehículos “por no estacionar, en zona urbana, paralelamente al cordón , salvo que la autoridad local establezca por reglamentación otras formas”.

Es importante hacer foco en la segunda parte de la norma, la cual incluye una salvedad: rige salvo que la autoridad local establezca otras formas de estacionar.

Por este motivo, no se multa a todos los vehículos por igual. Si una calle habilita estacionamiento en diagonal o en batería, con su señalización, esa modalidad es la válida.

Restarán 20 puntos de la licencia de conducir a quienes conduzcan con la habilitación suspendida y serán sancionados con una multa de hasta 1000 UF. Generado con ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

En los casos que sí corresponde la sanción, el conductor “será sancionado con multa desde 50 U.F. hasta 100 U.F.”.

Los datos clave de la infracción son los siguientes:

Dónde rige: zona urbana.

Puntos de licencia: el artículo 93 no prevé descuento de puntos.

Excepción: cuando la autoridad local dispone otra forma de estacionar.

En cuanto al monto en pesos, el decreto permite que los mínimos y máximos de UF varíen según cada jurisdicción, dentro de los límites de la ley. En este sentido, conviene consultar el código de tránsito de tu municipio.

Si recibís una multa que no te parece correcta, podés presentar el descargo ante la autoridad que la labró.

En conclusión, estacionar paralelo al cordón es la regla general en zona urbana, pero no la única posible. Antes de dejar el auto, se debe revisar los carteles y las demarcaciones de la calle, porque la excepción también está contemplada por la norma y puede evitar al conductor una multa injusta.