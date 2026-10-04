En esta noticia El partido de Lula Da Silva denunció injerencia de EE.UU. días antes de las elecciones

El director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, sostuvo este domingo que el organismo abrió un proceso de investigación, sobre una posible injerencia de Estados Unidos en las elecciones que se desarrollan este domingo.

Según detalló Rodrigues, la intervención de la Policía Federal se activó a partir de una denuncia de la Fiscalía General, impulsada luego de un artículo publicado por el medio The Guardian, que informó sobre un proyecto del gobierno estadounidense denominado ´Combatir los litigios deliberativos y la censura en Brasil´.

De acuerdo con la información del periódico británico, este programa contemplaba la asignación de aproximadamente 5 millones de reales en fondos destinados a grupos que se oponían a los abusos del poder judicial y la censura por parte del Supremo Tribunal Federal (STF).

Los documentos citados por The Guardian no identifican a la organización brasileña que recibirá los fondos. El proyecto busca financiar a organizaciones de la sociedad civil que impugnan decisiones de la Corte Suprema y denuncian abusos de poder judicial y censura.

Al respecto, Rodrigues remarcó la investigación se encuentra en curso en la Dirección de Inteligencia, de forma preliminar. “Se trata de una investigación en curso, un procedimiento preliminar. La orden de investigación aún no se ha publicado, pero ya tenemos una investigación en marcha”, declaró durante una entrevista en el CICCN (Centro Integrado Nacional de Comando y Control), en la sede de la PRF (Policía Federal de Carreteras).

En paralelo, reiteró que la Policía Federal no identificó ningún elemento concreto que indique un riesgo para la Embajada de Estados Unidos ni para otras misiones diplomáticas .

El partido de Lula Da Silva denunció injerencia de EE.UU. días antes de las elecciones

El viernes pasado, el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, denunció indicios de injerencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. La acusación se produjo tras la decisión repentina de Washington de suspender sus servicios consulares en Brasil, a solo dos días de los comicios.

El dirigente del partido del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró a los medios que esta decisión de EE.UU. es “inédita y no tiene el menor sentido”.

En las últimas semanas, el mandatario reiteró su preocupación frente a las posibles injerencias de Washington de cara a las elecciones presidenciales que se celebran este domingo, comicios en los cuales el actual mandatario y el senador Flávio Bolsonaro se perfilan como los principales favoritos.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, participa durante un acto de campaña. EFE/ Sebastião Moreira Fuente: EFE Sebastiao Moreira

Para el presidente del PT, Trump ya interfirió en elecciones en Europa y América Latina, tras lo que declaró que “Brasil es la mayor democracia directa del mundo y debe ser respetada”.

Por su parte, el Gobierno de Donald Trump, aliado del bolsonarismo, también declaró terroristas a las bandas narcotraficantes brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) en un gesto aplaudido por Flávio Bolsonaro.

El Ejecutivo de Lula teme que esa medida, sumada a las presiones políticas de Trump en el continente, sirva de pretexto para una intervención militar estadounidense puntual, según fuentes oficiales brasileñas.

Con información de O Globo y la agencia Efe.