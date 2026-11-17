El Gobierno aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un nuevo proyecto energético del Grupo Techint.

Se trata del Parque Eólico La Rinconada, que Vientos La Rinconada S.A.U. desarrolla en Olavarría y que demandará una inversión total de u$s 230,75 millones.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 1983/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por Luis Caputo. El proyecto tendrá una potencia instalada de 94,5 MW y estará destinado principalmente a abastecer el proceso productivo de Siderca, la planta de tubos sin costura que Tenaris tiene en Campana.

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