Brasil votó este domingo y los primeros resultados le dan una luz de ventaja a Flávio Bolsonaro sobre el actual presidente, Lula da Silva. Todo indica, sin embargo, que podrían ir a una definición en balotaje el 25 de octubre. Pero la elección no se juega solo en la urna presidencial: también se eligen 27 gobernadores.

Cuatro estados concentran la atención porque pesan en votos, economía y simbolismo: San Pablo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Bahía. Lo que pase ahí mide la fuerza real de Lula y del bolsonarismo y condiciona al gobierno que asuma el 5 de enero.

San Pablo: el estado más grande y con valor nacional

Tarcísio de Freitas (Republicanos) va por la reelección contra Fernando Haddad (PT), el candidato de Lula. En junio, Real Time Big Data le dio 46% a Tarcísio y 33% a Haddad. Quaest, a fines de julio, también marcó una ventaja cómoda.

Si Tarcísio gana con holgura, queda posicionado para el futuro de la derecha, aunque declinó ser candidato presidencial. Para el PT, una derrota sería un golpe: Lula vota allí, en São Bernardo do Campo, y Haddad es su candidato.

Tarcísio Gomes de Freitas, el candidato de Bolsonaro.

Minas Gerais: el estado que “elige presidentes”

Hay once candidatos a gobernador: Mateus Simões (PSD, vicegobernador), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Alexandre Kalil (PDT), Patrus Ananias (PT) y Flávio Roscoe (PL). Con tantos nombres, el balotaje es una posibilidad real.

La carrera local se cruza con la presidencial: el gobernador saliente, Romeu Zema, es candidato a presidente por Novo. Lo que ocurra en Minas pesa en la disputa nacional, porque el estado tiene fama de anticipar quién llega al Planalto.

Río de Janeiro: el bastión bolsonarista

La previa de la elección estuvo atravesada por una crisis institucional. El gobernador Cláudio Castro renunció el 23 de marzo de 2026 y compite por el Senado, según la designación del PL. Luego pasó la línea sucesoria: el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Bacellar, también quedó fuera, y el control del Palacio Guanabara recayó en el presidente del Tribunal de Justicia, Ricardo Couto de Castro. Douglas Ruas, aliado de Castro, fue elegido presidente de la Asamblea, aunque el ministro del STF Cristiano Zanin dictó una medida cautelar que mantuvo a Couto de Castro como gobernador interino.

Una encuesta de Quaest mostraba al alcalde Eduardo Paes (PSD) liderando. Lo enfrentan Douglas Ruas (PL), William Siri (PSOL), Garotinho (Republicanos) y André Marinho (Novo), entre otros.

Flávio Bolsonaro votó en Río, en Vila Isabel, así que la pelea tiene lectura nacional. Si Paes gana en el estado de Flávio, golpea al bolsonarismo en casa; si el PL logra competir, el bastión resiste.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro se dirige a los medios tras votar. EFE/ Antonio Lacerda Fuente: EFE Antonio Lacerda

Bahía: el duelo más parejo

El PT gobierna el estado de forma continua desde hace casi veinte años. En 2022 Jerônimo Rodrigues derrotó en el balotaje a ACM Neto por 52,79% a 47,21%. En la primera vuelta de ese año, Jerônimo sacó cerca del 49% pese a que la mayoría de las encuestas daba ventaja o hasta victoria a Neto.

Quaest dio 39% a ACM Neto (União Brasil) y 38% a Jerônimo Rodrigues (PT): un empate técnico. Un punto separa a los dos candidatos.

Bahía es el mayor bastión de Lula en el Nordeste. Perder la gobernación sería un golpe simbólico para el PT, justo el día en que Lula busca su cuarto mandato.