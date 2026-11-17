La dinámica de los activos financieros refleja una creciente sensibilidad a los acontecimientos políticos y a las expectativas sobre el rumbo económico de los próximos meses.

Por ello, analizamos el escenario económico y financiero que atraviesa la Argentina, en un contexto en el que el mercado parece haber vuelto a colocar la incertidumbre electoral en el centro de sus preocupaciones.

Uno de los principales ejes del análisis fue la contradicción que observa el mercado entre los fundamentos macroeconómicos y el comportamiento de los precios de los activos.

Pese a que la Argentina muestra avances en materia de equilibrio fiscal, mantiene un resultado favorable en la balanza comercial y continúa trabajando en la acumulación de reservas internacionales, el riesgo país no logra revertir su tendencia alcista.

En este contexto, analizamos por qué las mejoras en los indicadores macroeconómicos todavía no alcanzan para traducirse en una recuperación sostenida de la deuda soberana.

Por otra parte, analizamos la evolución de la actividad económica y las señales que anticipan un posible escenario de recesión técnica, en contraste con algunas perspectivas de recuperación hacia el último bimestre del año. La evolución del consumo, la inversión y los distintos sectores productivos será clave para determinar si la economía logra consolidar un proceso de reactivación.

En el plano internacional, repasamos un contexto que continúa presentando desafíos para los mercados emergentes, aunque destacamos que, en esta etapa, los factores domésticos parecen tener una incidencia cada vez mayor sobre la dinámica de los activos locales.

No te pierdas el ultimo Aftermarket con Joaquin Álvarez, CEO de Fincoach y Facundo Barrera, socio de Fincoach. También dialogamos con Rodrigo Benítez, economista jefe de Grupo ST.