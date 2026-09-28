Habrá segunda vuelta para presidente si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos en la elección del 4 de octubre. Esa es la única condición para definir la Presidencia de Brasil en la primera ronda: el artículo 77, parágrafo 2.º, de la Constitución Federal de 1988 establece que resulta electo el candidato registrado por un partido que obtenga la mayoría absoluta de los votos, sin computar los blancos ni los nulos.

No hay un piso mínimo de participación ni una diferencia mínima sobre el segundo. Para presidente y gobernador no existe un número mínimo de electores para que pueda haber balotaje: el criterio es el resultado, y si nadie alcanza la mayoría absoluta de los votos válidos, hay una segunda disputa entre los dos más votados.

¿Qué son los votos válidos y por qué importan?

El detalle está en el denominador. Según el Glosario Electoral del Tribunal Superior Electoral (TSE), los votos válidos son los nominales y los de legenda; los votos en blanco y los nulos simplemente no se cuentan. Es decir, el 50% se calcula sobre lo que efectivamente recibieron los candidatos, no sobre el total de personas que fueron a votar.

Esto también desarma un mito muy repetido. El TSE reforzó que los votos blancos y nulos no anulan una elección, ni siquiera si superaran el 50% de los sufragios registrados: se contabilizan con fines estadísticos, pero quedan fuera del cálculo que define el resultado. Además, un voto blanco o nulo para presidente no invalida los votos válidos emitidos para los demás cargos.

Las elecciones en Brasil serán el domingo 4 de octubre. Shutterstock

Elecciones en Brasil: qué pasa si nadie llega al 50%

En ese caso, la definición se traslada a un balotaje el 25 de octubre, según el calendario aprobado por el TSE. En la segunda vuelta solo participan los dos candidatos más votados de la primera, y el ganador es elegido presidente de Brasil. Ahí ya no rige la exigencia de mayoría absoluta sobre los votos válidos: gana quien tenga más votos.

La misma mecánica se aplica a las gobernaciones. En los estados donde ninguna fórmula alcance la mayoría absoluta, las dos con mayor respaldo disputarán una nueva votación. Según el TSE, en 2026 solo las contiendas por presidente y gobernador pueden llegar a segunda vuelta.

Trece fórmulas en carrera

La disputa presidencial de 2026 tendrá 13 candidaturas, la misma cantidad que en el pleito anterior, oficializadas tras el cierre del registro en el TSE. Entre ellas figuran Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que va por la reelección con Geraldo Alckmin (PSB), y el senador Flávio Bolsonaro (PL), con Alfredo Gaspar como vice. También compiten Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos y Augusto Cury, entre otros.

Tener tantos nombres en la boleta hace más difícil que un solo candidato concentre más de la mitad de los votos válidos.

¿Qué se vota el 4 de octubre?

La votación se desarrollará entre las 8 y las 17, hora de Brasilia, y quienes estén en la fila al momento del cierre podrán sufragar.

Además de la fórmula presidencial, según el TSE están en juego 54 senadores, 513 diputados federales y más de mil diputados estaduales y distritales.

El TSE informó que 83.877.126 mujeres (52,84% del total nacional) y 74.845.001 varones están en condiciones de votar.

Las bancas legislativas no se definen por balotaje: el Senado usa un sistema mayoritario, mientras que las bancas de diputados se reparten por representación proporcional.