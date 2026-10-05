El actual presidente brasileño, Inácio Lula da Silva, fue el primero en salir a hablar tras la derrota en primera vuelta a manos de Flávio Bolsonaro, hijo menor del exmandatario de derecha.

Tras agradecer a los miembros de su equipo de campaña, se mostró “sorprendido” por los resultados adversos en su contra. “Es hora de demostrar la verdadera foto de Brasil”, aseguró.

Asimismo, confió en que a partir de mañana su gobierno iba a poder demostrar las diferencias entre una plataforma y otra de cara al balotaje del 25 de octubre.

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