La Argentina cuenta actualmente con 15 data centers operativos de más de 1 MW, con una potencia instalada total cercana a los 35 MW, según el último relevamiento de la Cámara Argentina de Internet (CABASE). Los 15 centros incluidos en el estudio están ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las instalaciones tienen una potencia superior a 1 MW y de hasta 6,5 MW. El mapa elaborado por la entidad permite observar cómo esta infraestructura está distribuida entre la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del Gran Buenos Aires.

Dónde están los centros de datos

El relevamiento identifica instalaciones tanto dentro de la Ciudad de Buenos Aires como en distintas localidades del conurbano. Por zonas, se distribuyen de esta manera.

Ciudad de Buenos Aires:

Dentro de CABA, los centros de datos se ubican en Villa Ortúzar, Belgrano, Recoleta, San Nicolás/Microcentro, Parque Patricios y Barracas.

Gran Buenos Aires:

El mapa ubica instalaciones en enavídez, General Pacheco, Martínez, Lomas del Mirador y Wilde, además de la localidad de Fátima, en el partido de Pilar.

La distribución también se refleja en la capacidad. El 60% de la potencia instalada corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y el 40% restante al Gran Buenos Aires.

Cabe resaltar que el relevamiento considera solamente los centros que superan 1 MW y brindan servicios a terceros. Las instalaciones de entidades públicas y privadas destinadas a uso propio quedan fuera del cálculo. CABASE explica que “el relevamiento contempla solamente los datacenters de más de 1 MW de potencia que brindan servicios a terceros, ya que las instalaciones de entidades públicas y privadas de uso propio no agregan capacidad disponible al mercado”.

Los 15 datacenters de más de 1 MW relevados por CABASE están concentrados en CABA y el Gran Buenos Aires. Fuente: Shutterstock panumas nikhomkhai

Qué factores determinan la ubicación de un data center en la Argentina

La localización de estas instalaciones depende de una combinación de variables. Para comparar las 24 jurisdicciones del país, CABASE desarrolló un modelo que considera energía, conectividad, alícuotas de Ingresos Brutos, regímenes de promoción de inversiones y talento.

La energía y las comunicaciones tienen el mayor peso, con 30% cada una. El análisis contempla la disponibilidad y confiabilidad del suministro eléctrico, la capacidad de transporte y distribución y las alternativas para contratar energía.

La cuestión energética adquiere especial relevancia para las instalaciones de mayor escala y para las cargas de trabajo vinculadas con inteligencia artificial. Entre los indicadores considerados aparecen el riesgo de tensión eléctrica, la disponibilidad de gas natural y la capacidad de la red.

En materia de conectividad, el estudio toma en cuenta la velocidad promedio de descarga, la penetración de banda ancha fija por cada 100 hogares y la presencia de puntos de intercambio de Internet de CABASE.

Los otros componentes son los impuestos sobre los Ingresos Brutos, los incentivos para nuevas inversiones y la disponibilidad de profesionales. Los regímenes de promoción representan un 20% del puntaje, mientras que los otros dos factores tienen una ponderación del 10% cada uno.

Las provincias que buscan atraer nuevas inversiones

La infraestructura existente permanece concentrada en el AMBA, pero el análisis de las condiciones para futuros proyectos ofrece un panorama diferente.

El ranking elaborado por CABASE ubica a Río Negro, Buenos Aires, Neuquén y CABA entre las jurisdicciones con mejor combinación de condiciones para atraer inversiones. Luego aparecen La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Cruz, San Juan y Santa Fe.

El resultado no implica que esas provincias tengan actualmente una infraestructura equivalente a la del área metropolitana. Se trata de una evaluación de las condiciones que, de acuerdo con el modelo utilizado, podrían favorecer la llegada de nuevos proyectos.

Río Negro obtiene sus mejores resultados en energía, alícuotas de Ingresos Brutos y promociones fiscales. Buenos Aires, en tanto, alcanza las máximas calificaciones en energía y conectividad y también presenta un buen desempeño en talento. Neuquén sobresale en energía y promoción de inversiones.

Una red de conectividad federal

La concentración de los grandes centros de procesamiento contrasta con la distribución territorial de los puntos de intercambio de Internet. CABASE cuenta con 28 IXP, distribuidos desde Jujuy hasta Río Gallegos.

Entre los nodos mencionados aparecen los de CABA, Córdoba, Rosario, Resistencia, Neuquén, Posadas y Corrientes, además de otros puntos ubicados en distintas regiones del país.

Esto genera una diferencia entre dos dimensiones de la infraestructura digital argentina: mientras los grandes centros de datos relevados permanecen concentrados en el área metropolitana, la red de intercambio de tráfico tiene una presencia mucho más extendida territorialmente.

Por el momento, el mapa muestra una infraestructura de gran escala fuertemente vinculada con Buenos Aires. Al mismo tiempo, el análisis de CABASE identifica otras regiones con condiciones para recibir nuevas inversiones en los próximos años.