El presidente, quien fue reelecto este domingo, apuntó contra su exrival, quien decidió autoexiliarse en Estados Unidos.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que “quien no debe, no teme”, por lo que “quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, en referencia a la huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos.

“Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, dijo Lula sobre su rival derrotado en las elecciones del domingo, durante el festejo de sus 81 años, en su residencia en Brasilia.

Es menester destacar que las declaraciones del referente del Partido de los Trabajadores tienen lugar en un contexto en el que el mayor del clan Bolsonaro decidió autoexiliarse junto a su esposa Fernanda y sus dos hijas en Estados Unidos, con la participación necesaria del mandatario norteamericano Donald Trump.

Un día de versiones cruzadas

Durante la mañana, nadie sabía con certeza dónde estaba el senador. Personas de su entorno ironizaron sobre una posible fuga a Estados Unidos y respondieron que solo ocurriría si estuviera loco. Las autoridades brasileñas, mientras tanto, sospechaban de una salida por Argentina.

Un aliado de Flávio dijo, no obstante, a Folha que el senador no salió por Argentina. El gobierno de Milei también negó que hubiera ingresado al país.

La Policía Federal brasileña investigaba además si Flávio intentó viajar desde Argentina a Estados Unidos en un jet privado. Los agentes revisaban los puestos de control migratorio para determinar si el senador había salido del país por alguna vía oficial.

El blogger bolsonarista Allan dos Santos dijo que esperaba que Flávio hubiera salido del país para proteger a su esposa y a sus hijas. El diputado federal Nikolas Ferreira, del PL, preguntó en redes sociales qué seguridad tiene un ciudadano opositor común si un candidato con 60 millones de votos debe irse.

¿Por qué huyó Flávio Bolsonaro?

La decisión de viajar habría madurado el lunes 26. Ese día, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenó retirar los pasaportes brasileño e italiano de Flávio, que tiene ciudadanía europea, y le dio 24 horas para entregarlos.

Brazil's presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) arrives in Brasilia during the presidential runoff election, Brazil October 25, 2026. REUTERS/Mateus Bonomi Fuente: REUTERS Mateus Bonomi

El senador no cumplió el plazo y la Policía Federal canceló su documento brasileño. La identidad italiana sigue vigente. La corporación emitió una alerta para vigilar las fronteras, pero, según Folha, la medida pudo llegar demasiado tarde.

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y radicado en EE.UU., había dicho el viernes que el senador debía irse del país si perdía la elección, según medios brasileños. El domingo, Lula ganó la segunda vuelta. Dos días después, Flávio dejó Brasil.