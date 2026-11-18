En esta noticia Cuándo se cobra la jubilación del IPS en noviembre 2026

Las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires ya pueden consultar cuándo cobran sus haberes de noviembre de 2026 a través del calendario de pagos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI de los beneficiarios. En el anteúltimo mes del año, los pagos se realizarán en dos jornadas: el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre.

Además, el organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre de 2026. Por lo tanto, quienes cobren sus haberes por esa modalidad deberán presentarse antes de esa fecha.

Cuándo se cobra la jubilación del IPS en noviembre 2026

El calendario de pagos del IPS establece dos fechas para el cobro de las jubilaciones, pensiones y pensiones sociales. La distribución se realiza de acuerdo con la terminación del documento de identidad.

Viernes 27 de noviembre

Jubilaciones y pensiones: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Pensiones sociales no contributivas: DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Lunes 30 de noviembre

Jubilaciones y pensiones: DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El IPS también informó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre de 2026.