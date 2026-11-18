Las nuevas formaciones ferroviarias se fabrican en China y forman parte de un ambicioso proyecto de renovación del transporte

Una empresa china avanza con la fabricación de 32 nuevos trenes eléctricos para Chile, que formarán parte de un proyecto de modernización de la red ferroviaria del país.

Las unidades estarán destinadas a mejorar la conexión entre Santiago y dos localidades de la Región Metropolitana: Melipilla y Batuco.

La fabricación está a cargo de CRRC Sifang, fabricante ferroviario chino que se adjudicó la licitación de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) en consorcio con la firma chilena Temoinsa.

Cómo avanza la fabricación de los nuevos trenes eléctricos que China construye para Chile

La fabricación de 32 nuevos trenes eléctricos para Chile continúa en China, como parte de un proyecto impulsado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) para modernizar el transporte ferroviario del país . Las unidades están a cargo de CRRC Sifang, compañía que obtuvo la licitación junto con la firma chilena Temoinsa en agosto de 2023.

El contrato se adjudicó en ese año y, según las últimas actualizaciones difundidas en octubre de 2026 por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, las formaciones todavía se encuentran en etapa de producción .

Una vez finalizada la fabricación, deberán concretarse su traslado y las pruebas técnicas antes de incorporarse a los servicios ferroviarios. La iniciativa forma parte del plan de renovación de EFE para mejorar la conectividad y ampliar las alternativas de transporte en la Región Metropolitana.

Cómo serán los nuevos trenes eléctricos que llegarán a Chile

El proyecto contempla la llegada de 32 trenes nuevos, que se construyen en China y permitirán modernizar distintos servicios ferroviarios del país sudamericano. Fuente: Imagen Ilustrativa. El Cronista Argentina.

Cada formación estará compuesta por tres coches y tendrá capacidad para transportar hasta 807 pasajeros, entre personas sentadas y de pie.

Además, podrá alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h, una prestación que permitirá mejorar las condiciones de circulación en los servicios suburbanos.

Las formaciones contarán con climatización, accesibilidad universal y espacios adaptados para personas con movilidad reducida. También incorporarán sistemas de información para los pasajeros y prestaciones tecnológicas destinadas a mejorar la seguridad y la experiencia durante los viajes.

Qué localidades conectarán los 32 trenes eléctricos

Las nuevas unidades se repartirán entre dos proyectos ferroviarios de la Región Metropolitana.

El primero corresponde al servicio Alameda-Melipilla, que contará con 22 formaciones para conectar Santiago con localidades como Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante y Melipilla.

Los 10 trenes restantes estarán destinados al proyecto Quinta Normal-Batuco. Este corredor permitirá mejorar la conexión entre el sector norponiente de Santiago y localidades como Quilicura y Batuco, en la comuna de Lampa.

Ambos recorridos forman parte del programa Trenes para Chile, que busca recuperar y ampliar los servicios ferroviarios para reducir los tiempos de traslado y ofrecer nuevas alternativas de movilidad a los habitantes de la región.