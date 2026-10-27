El Gobierno negó que Flávio Bolsonaro haya cruzado a la Argentina, mientras Brasil investiga una posible fuga

En esta noticia Una costumbre de familia: los parecidos con el caso Jair

El senador y candidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, está siendo buscado por la Justicia, así como también por la Policía Federal de su país, pues podría estar fugado.

Si bien aún no hay más que trascendidos acerca del paradero del exaspirante al Planalto, importantes medios brasileros y la agencia de noticias internacional, Reuters, afirman que el mayor del clan Bolsonaro se encuentra en viaje hacia Estados Unidos, más puntualmente, su vuelo tiene como destino final el estado de Florida.

Desde el medio brasileño Folha confiaron que los aliados de Bolsonaro lo ubican en viaje rumbo a Estados Unidos. El senador habría viajado junto a su esposa y a sus dos hijas, tal como indicó CNN Brasil.

Otro medio digital, Metropoles, fue más preciso y ratificó que el destino final de Bolsonaro es el estado de Florida. Por último, Reuters confió que un funcionario norteamericano confirmó los trascendidos acerca del viaje del hijo mayor de Jair Bolsonaro, actualmente cumpliendo prisión domiciliaria.

Así llegaba Bolsonaro a votar por sí mismo el pasado domingo. Fuente: REUTERS Mateus Bonomi

Cabe destacar que horas atrás, la Justicia ordenó que el senador y candidato presidencial opositor entregara su pasaporte, teniendo como límite este martes a las 11 de la mañana. Es por este motivo que las fuerzas del orden cancelaron sus documentos.

Asimismo, la Policía Federal brasileña se encuentra investigando si el excandidato a la presidencia y actual senador por el Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, intentó viajar desde la Argentina a los Estados Unidos en un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A.

Una costumbre de familia: los parecidos con el caso Jair

Bolsonaro era considerado favorito para ganar las elecciones presidenciales del domingo, pero terminó perdiendo en un resultado sorpresivo frente al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El lunes, recibió un plazo de 24 horas para entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por lavado de dinero en la que niega haber cometido irregularidades. Sin embargo, ese plazo venció, según otras dos fuentes, lo que derivó en la cancelación de sus documentos.

El padre de Flávio, el expresidente Jair Bolsonaro, también viajó a Estados Unidos después de negarse a reconocer su derrota frente a Lula en 2022.

Finalmente, regresó a Brasil, pero luego fue condenado a 27 años de prisión por conspiración para dar un golpe de Estado. Su hijo todavía no reconoció oficialmente la derrota: el domingo dijo que buscaría anular el resultado por supuestas irregularidades en la votación. Sin embargo, el Partido Liberal afirmó el lunes que reconocía la victoria de Lula.

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