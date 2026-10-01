El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el regreso de las precipitaciones para el viernes 2 de octubre en gran parte del territorio bonaerense.

El ingreso de un sistema frontal generará un paulatino aumento de la nubosidad, acompañado por tormentas aisladas, actividad eléctrica y ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h que afectarán progresivamente al centro, sur y noroeste de la provincia.

Cómo afectará el temporal a las distintas localidades bonaerenses

El impacto de las precipitaciones variará según la región geográfica y la franja horaria durante la jornada del viernes y el inicio del sábado:

Monte Hermoso y la costa sur: El mal tiempo se manifestará desde la tarde con tormentas eléctricas que se intensificarán hacia la noche, alcanzando probabilidades de precipitación de entre 70% y 100%, con una temperatura máxima de 15°C y una mínima de 5°C.

Azul y la zona central: Las lluvias comenzarán durante la tarde y noche del viernes con probabilidades de entre 10% y 40%, dando paso a tormentas en la mañana del sábado, con marcas térmicas de 16°C de máxima y 4°C de mínima.

Junín y el noroeste provincial: La inestabilidad llegará hacia la noche del viernes con chaparrones dispersos, mientras que las tormentas eléctricas se desarrollarán durante la mañana del sábado, con temperaturas de entre 9°C y 20°C.

El impacto de las precipitaciones variará según la región geográfica y la franja horaria SMN

Cuándo mejora el tiempo durante el fin de semana

A pesar del paso del frente tormentoso, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse hacia la tarde del sábado 3 de octubre en la mayor parte de la provincia. El paulatino despeje del cielo permitirá una pronta recuperación de las temperaturas hacia la jornada dominical.

Para el domingo 4 de octubre se espera un día de tiempo estable completamente soleado, registrando máximas que alcanzarán los 19°C en Azul, 20°C en Junín y 20°C en la ciudad costera de Monte Hermoso.

Pronóstico para CABA y el AMBA: cómo afectará el mal tiempo a la Ciudad

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la jornada del viernes 2 de octubre estará marcada por un paulatino aumento de la cobertura nubosa y la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche.

Aunque el sistema frontal traerá lluvias y algunas tormentas aisladas sobre el área metropolitana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar de forma gradual a partir de la tarde del sábado, dando paso a un domingo con tiempo estable y marcas térmicas agradables.