La Peregrinación a Luján, que se realizará el sábado 3 de octubre, podría quedar condicionada por distintas inclemencias climáticas, entre ellas, tormentas, lluvias y nieblas.

Los miles de fieles que recorrerán a pie los 60 kilómetros que separan Liniers de la Basílica de Luján deberán prestar atención al pronóstico del tiempo, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con tiempo inestable y posibilidad de precipitaciones durante distintos momentos del trayecto.

¿Cómo estará el tiempo durante la Peregrinación a Luján este sábado?

Según el pronóstico del tiempo actualizado, la mañana del sábado 3 de octubre podría dar inicio con condiciones inestables en la Ciudad de Buenos Aires, donde un gran número de fieles se congregará para dar inicio a la 52ª Peregrinación a Luján.

Las probabilidades de precipitaciones se ubican en torno al 10% y el 40%, y advierten por tormentas aisladas, con temperaturas frescas y viento del sur.

Para quienes den inicio al recorrido a las 10 de la mañana, deberán prepararse para un comienzo de la caminata con cielo cubierto y posibles lluvias.

Las probabilidades de precipitaciones se ubican en torno al 10% y el 40%. (Foto: SMN) SMN

Pronóstico del tiempo por localidad durante la Peregrinación a Luján

Uno de los puntos del recorrido hacia Luján desde la Ciudad de Buenos Aires es Morón, donde podrían registrarse algunas lluvias cerca del mediodía del sábado 3 de octubre.

En Merlo, los pronósticos vaticinan cielo mayormente nublado durante la tarde, mientras que en General Rodríguez el panorama tendería a mejorar, con menores probabilidades de precipitaciones.

¿Cómo prepararse para la Peregrinación a Luján?

La Basílica Nuestra Señora de Luján emitió una serie de recomendaciones para los fieles que realicen la peregrinación este sábado 3 de octubre.

En la lista de consejos que brindó, detalló cómo armar la mochila y cuáles son los infaltables, entre los que destacó: