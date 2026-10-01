Conseguir trabajo sin tener experiencia previa es un desafío entre los jóvenes, ya que no siempre es fácil saber en dónde hay que dejar el currículum o con qué empresas hay que contactarse para acceder a las oportunidades laborales.

En ese contexto, La Rural reunirá a más de 100 empresas con 2.000 ofertas de trabajo durante la Expo Empleo 2026; una iniciativa que permite establecer contactos con los reclutadores, participar de entrevistas y capacitaciones.

La entrada es gratuita y hay que registrarse en la página web para participar.

Expo Empleo 2026: cuándo es, dónde se hace y quién organiza la feria

La Expo Empleo 2026 será el miércoles 28 de octubre, de 10 a 18, en el Pabellón Ocre de La Rural, ubicado en Avenida Santa Fe 4201, en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro estará abierto a estudiantes de los últimos años del colegio secundario y personas que se encuentren en búsqueda laboral.

La feria es organizada por Trabajo BA, el área de la Ciudad de Buenos Aires vinculada a la intermediación y promoción del empleo, a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo, que depende del Ministerio de Justicia porteño. La Rural será el espacio donde se desarrollará la jornada.

La organización también informó que habrá dos turnos de ingreso, uno por la mañana y otro por la tarde, con el objetivo de facilitar la participación de los colegios y permitir que los jóvenes puedan aprovechar las distintas propuestas de la jornada.

Uno de los principales atractivos será la presencia de 100 empresas líderes, que participarán de la jornada con propuestas y búsquedas laborales.

En total, ofrecerán más de 2.000 oportunidades de trabajo, y el evento estará orientado a quienes quieran conocer búsquedas disponibles y establecer contacto con los reclutadores de las empresas.

La feria contará con stands de empresas con profesionales de recursos humanos, espacios de networking y auditorios temáticos adaptados a distintos perfiles. También habrá entrevistas en vivo, asesoramiento personalizado, charlas y talleres.

Punto por punto: los detalles a tener en cuenta antes de ir a la Expo Empleo 2026

Tener un buen currículum es esencial a la hora de contactarse con las empresas.

Quienes quieran aprovechar las más de 2.000 oportunidades laborales disponibles en Expo Empleo 2026 pueden prepararse con anticipación.

Mientras tanto, hay algunos pasos que conviene tener en cuenta antes de asistir:

1. Realizar la acreditación previa

El primer paso es completar la acreditación necesaria para ingresar al evento.

La información oficial de la edición 2026 indica que es necesario registrarse previamente, por lo que conviene consultar el canal oficial de Expo Empleo y realizar el trámite para poder participar.

2. Definir qué tipo de trabajo se busca

Antes de llegar a La Rural, hay que definir el perfil laboral y los puestos que son más interesantes para recorrer la feria con un objetivo concreto y aprovechar mejor el tiempo.

El Gobierno porteño recomienda mantener actualizado el CV, revisar las plataformas de empleo y utilizar herramientas como el Portal de Empleo de Trabajo BA para conocer búsquedas activas.

3. Preparar el CV antes de la feria

Lo ideal es llevar un CV actualizado, claro y breve, con los datos de contacto, estudios, experiencia laboral, cursos y conocimientos interesantes para el área o rubro de interés.

También es recomendable contar con una versión adaptada al tipo de puesto que se busca. Por ejemplo, si una empresa solicita un perfil determinado, es más atractivo destacar la experiencia o formación que se relaciona con el trabajo al que se aspira.

4. Llegar preparado para hablar con los reclutadores

En el evento, los representantes de Recursos Humanos pueden recibir el CV, realizar entrevistas y establecer primeros contactos con los postulantes.

Por eso, hay que estar preparado para responder preguntas sobre experiencia, disponibilidad, estudios y expectativas laborales.

Si durante la feria una empresa recibe el CV o realiza una primera entrevista, es importante preguntar cómo continúa el proceso de selección, si hay que completar una postulación online o por qué medio se comunicarán con el candidato.

Cómo armar un CV y aumentar las posibilidades de conseguir trabajo: los tips oficiales

Desde Argentina.gob.ar señalan que el CV funciona como una herramienta de presentación y debe ser claro, concreto y capaz de despertar el interés de quien lo recibe.

Estos son algunos de los principales consejos oficiales para preparar el currículum y llegar mejor preparado a una búsqueda laboral:

1. Incluir la información más importante

El CV debe reunir los principales datos personales y de contacto, la experiencia laboral, la formación académica y otros conocimientos relevantes para el puesto.

Si una persona todavía no tuvo un empleo formal, también puede incluir pasantías, becas, prácticas, trabajos voluntarios o colaboraciones que permitan demostrar experiencia y habilidades.

2. Mantener el CV corto y concreto

Uno de los puntos destacados es evitar los currículums demasiado extensos. La recomendación es que el documento no supere las dos carillas y que no incluya información secundaria que no aporte a la búsqueda.

3. Revisar los datos de contacto

El teléfono y el correo electrónico deben estar actualizados y ser profesionales. La guía incluso recomienda evitar direcciones de email con seudónimos y utilizar una cuenta que incluya el nombre y/o apellido del postulante.

4. Elegir el formato según la experiencia

En la página oficial se identifican dos formatos habituales de CV: cronológico y funcional.

El cronológico organiza la trayectoria laboral de manera temporal y permite mostrar rápidamente la evolución profesional.

El funcional, en cambio, pone el foco en los conocimientos, habilidades y tareas realizadas, por lo que puede ser una alternativa cuando se quiere destacar determinadas competencias o existen períodos prolongados sin actividad laboral.

5. Revisar el CV antes de entregarlo

Un último control puede evitar errores que afecten la presentación. Es conveniente revisar ortografía, datos de contacto, fechas, nombres de empresas y descripción de las tareas antes de entregar el documento.

En el caso de Expo Empleo, además, llevar una versión digital del CV puede ser útil si alguna empresa indica que la postulación debe realizarse posteriormente a través de su plataforma.

Qué evitar en un CV

Información personal innecesaria , como datos del núcleo familiar.

Información imprecisa sobre cursos o experiencias.

Un correo electrónico poco profesional .

Una fotografía demasiado grande o informal, si se decide incluir una.

Un currículum que supere las dos carillas .

Información que no tenga relación con el perfil o el puesto buscado.

La Expo Empleo 2026 puede ser una vía de acceso al primer empleo en un contexto marcado por las dificultades de los jóvenes para insertarse en el mercado laboral. La entrada es gratuita, requiere inscripción previa y permite acercarse a las empresas líderes del país.