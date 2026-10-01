Una cocinera reveló cómo cocinar el roast beef para que quede tierno: “La cocción es bien lenta hasta que la carne se corte sola”

La cocinera e influencer china Karina Gao compartió una receta sencilla con uno de los cortes de carne más elegidos del mercado por su precio y versatilidad: el roast beef
En esta ocasión, publicó un video con el paso a paso para preparar carne al vino tinto con arroz pilaf y destacó un aspecto clave para obtener un buen resultado: la cocción lenta.
A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 1 millón de seguidores, mostró cómo elaborar este plato casero y económico, ideal para quienes buscan una opción diferente sin recurrir a cortes más costosos.
El secreto de Karina Gao para que el roast beef quede tierno
La creadora de GĀO Belgrano mostró su secreto para que el roast beef quede tierno y con un sabor único.
Ingredientes para el roast beef:
- Roast beef: 1 trozo.
- Zanahoria: 2 unidades
- Puerro: 2 unidades
- Cebollas: 2 unidades
- Vino tinto: 800 ml
- Extracto de tomate: 1 cucharada
- Harina: 1 cucharada colmada
- Laurel: 1 hoja
- Sal: a gusto
- Pimienta en granos: 1 cucharada
- Aceite de oliva
- Perejil (para servir): a gusto
Ingredientes del arroz pilaf:
- Arroz de grano largo: 200 grs
- Agua: 500 ml
- Cebolla: ½ u
- Manteca: 1 cda
- Sal: a gusto
Lo primero es cortar en cubos el trozo de roast beef y marinarlo en vino tinto con 1 laurel, pimienta y trozos de zanahoria y puerro. Dejarlo marinando el mayor tiempo posible en la heladera y luego se debe colar el líquido para que queden solo los cubos de carne.
Llevar la carne a un sartén caliente con aceite de oliva para dorarla de ambos lados y luego retirar. A ese fondo se le agrega cebolla, zanahoria y extracto de tomate, y una vez que esté bien dorado, agregarle la cucharada de harina y el vino.
En este punto está lo más importante: “Fuego bajo con paciencia y la cocción es bien lenta hasta que la carne se corte sola”, indicó la cocinera. La cocción dura unas dos horas a fuego bajo, el tiempo ideal para hacer un arroz pilaf.
El arroz pilaf de Karina Gao
En una sartén caliente con manteca, agregar cebolla picada y el arroz. Una vez que queda transparente, cubrirlo con agua y tapar la sartén hasta que el arroz absorba todo el líquido.
Una vez que esté todo, servir una base de arroz con toda la carne al vino tinto para disfrutar de este plato sencillo, pero que requiere paciencia para disfrutarlo.