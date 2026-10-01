La cocinera e influencer china Karina Gao compartió una receta sencilla con uno de los cortes de carne más elegidos del mercado por su precio y versatilidad: el roast beef

En esta ocasión, publicó un video con el paso a paso para preparar carne al vino tinto con arroz pilaf y destacó un aspecto clave para obtener un buen resultado: la cocción lenta.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 1 millón de seguidores, mostró cómo elaborar este plato casero y económico, ideal para quienes buscan una opción diferente sin recurrir a cortes más costosos.

El secreto de Karina Gao para que el roast beef quede tierno

La creadora de GĀO Belgrano mostró su secreto para que el roast beef quede tierno y con un sabor único.

Ingredientes para el roast beef:

Roast beef: 1 trozo.

Zanahoria: 2 unidades

Puerro: 2 unidades

Cebollas: 2 unidades

Vino tinto: 800 ml

Extracto de tomate: 1 cucharada

Harina: 1 cucharada colmada

Laurel: 1 hoja

Sal: a gusto

Pimienta en granos: 1 cucharada

Aceite de oliva

Perejil (para servir): a gusto

Ingredientes del arroz pilaf:

Arroz de grano largo: 200 grs

Agua: 500 ml

Cebolla: ½ u

Manteca: 1 cda

Sal: a gusto

Lo primero es cortar en cubos el trozo de roast beef y marinarlo en vino tinto con 1 laurel, pimienta y trozos de zanahoria y puerro. Dejarlo marinando el mayor tiempo posible en la heladera y luego se debe colar el líquido para que queden solo los cubos de carne.

Una cocinera reveló cómo cocinar el roast beef para que quede tierno: “La cocción es bien lenta hasta que la carne se corte sola” Fuente: Shutterstock Shutterstock

Llevar la carne a un sartén caliente con aceite de oliva para dorarla de ambos lados y luego retirar. A ese fondo se le agrega cebolla, zanahoria y extracto de tomate, y una vez que esté bien dorado, agregarle la cucharada de harina y el vino.

En este punto está lo más importante: “Fuego bajo con paciencia y la cocción es bien lenta hasta que la carne se corte sola” , indicó la cocinera. La cocción dura unas dos horas a fuego bajo, el tiempo ideal para hacer un arroz pilaf.

El arroz pilaf de Karina Gao

En una sartén caliente con manteca, agregar cebolla picada y el arroz. Una vez que queda transparente, cubrirlo con agua y tapar la sartén hasta que el arroz absorba todo el líquido.

Una vez que esté todo, servir una base de arroz con toda la carne al vino tinto para disfrutar de este plato sencillo, pero que requiere paciencia para disfrutarlo.