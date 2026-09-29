Se vienen fuertes tormentas y lluvias en 5 provincias este martes 29 de septiembre: alerta amarilla por actividad eléctrica.

Las tormentas golpearán a gran parte del norte argentino este martes 29 de septiembre .

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por fuertes tormentas en 5 provincias de la Argentina.

Se vienen fuertes tormentas en 5 provincias este martes 29 de septiembre

Según el SMN, la alerta amarilla por tormentas es en: Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa y Misiones

De acuerdo con el organismo estatal, se esperan ráfagas de viento de hasta 60km/h, lluvias de entre 15-60 mm y posible caída de granizo en estas provincias.

Se vienen fuertes tormentas y lluvias en 5 provincias este martes 29 de septiembre: alerta amarilla por actividad eléctrica. Servicio Meteorológico Nacional

Qué localidades de cada provincia estarán afectadas por tormentas

Jujuy : Brand El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara

Salta : Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera

Tucumán : Burruyacú - Capital - Cruz Alta - Famaillá - Graneros - La Cocha - Leales - Simoca - Trancas - Yerba Buena - Zonas bajas de Chicligasta - Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi - Zonas bajas de Lules - Zonas bajas de Monteros - Zonas bajas de Río Chico - Zonas bajas de Tafí Viejo

Formosa : Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané - Bermejo - Matacos - Ramón Lista.

Misiones: Eldorado - Iguazú - Zona baja de General Manuel Belgrano - Zona baja de Montecarlo

¿Qué significa la alerta amarilla?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla significa “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Cómo sigue el clima en la provincia de Buenos Aires

En tanto en la provincia de Buenos Aires se mantiene la alerta amarilla por lluvias y se esperan acumulados entre 30-50 mm para esta jornada, por lo que los ciudadanos deberán tener en cuenta el clima antes de retomar sus actividades cotidianas este martes.