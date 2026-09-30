El tiempo será inestable en varias regiones de Colombia durante este jueves, con chubascos tormentosos, actividad eléctrica y lluvias de diferente intensidad.

Este jueves 1 de octubre se esperan tormentas de variada intensidad en diferentes zonas de Colombia, acompañadas por actividad eléctrica y condiciones de cielo parcialmente nuboso. El pronóstico de Meteored Colombia anticipa chubascos tormentosos en varias ciudades del país, mientras que en otras se registrarán lluvias débiles o moderadas.

Entre las ciudades que tendrán condiciones de mayor inestabilidad aparecen Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena de Indias, Medellín, Santa Marta y San Andrés, entre otras. En estos puntos, el pronóstico indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso durante la jornada.

Las condiciones serán diferentes en otras zonas del territorio nacional. Bogotá y Albania tendrán lluvias débiles, mientras que en Pesca se espera lluvia moderada. A continuación, estas son las principales ciudades incluidas en el pronóstico y las condiciones previstas para este jueves.

Estas son las zonas donde se esperan tormentas y actividad eléctrica

El pronóstico de Meteored señala chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso en Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Cartagena de Indias. También se esperan estas condiciones en Fusagasugá, Galicia, Medellín y Paipa.

La misma previsión alcanza a Samaná, San Andrés, San Gil, Santa Marta y Villa de Leyva. En estas ciudades, los chubascos tormentosos estarán acompañados por un cielo parcialmente nuboso, dentro de la jornada de lluvias prevista para este jueves 1 de octubre.

Bogotá y otras ciudades tendrán lluvias de distinta intensidad

En Bogotá, el pronóstico indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, con una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de 10 °C. Albania también tendrá lluvia débil y cielo parcialmente nuboso, con temperaturas de 34 °C y 24 °C.

Por su parte, en Pesca se espera lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, con una máxima de 22 °C y una mínima de 9 °C. De esta manera, no todas las ciudades incluidas en el pronóstico tendrán tormentas, ya que la intensidad de las precipitaciones variará según la zona.

El pronóstico de Meteored anticipa chubascos tormentosos en varias ciudades de Colombia durante este jueves 1 de octubre, mientras que otras zonas tendrán lluvias débiles o moderadas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué temperaturas se esperan este jueves 1 de octubre?

Además de las condiciones de lluvia y tormenta, las principales ciudades del país tendrán temperaturas diferentes durante la jornada. Barranquilla alcanzará los 32 °C, con una mínima de 25 °C, mientras que Cartagena llegará a los 30 °C y tendrá una mínima de 25 °C.

En Medellín se esperan 28 °C de máxima y 17 °C de mínima, mientras que Cali tendrá 27 °C y 20 °C, respectivamente. Bucaramanga llegará a los 28 °C, con una mínima de 20 °C, y Santa Marta tendrá una máxima de 31 °C y una mínima de 25 °C.

San Andrés tendrá temperaturas de entre 24 °C y 31 °C. En otras ciudades incluidas en el pronóstico, como Villa de Leyva, Paipa y San Gil, las máximas serán de 27 °C, 24 °C y 28 °C, respectivamente.