Este jueves 1 de octubre se esperan tormentas de variada intensidad en diferentes zonas de Colombia, acompañadas por actividad eléctrica y condiciones de cielo parcialmente nuboso. El pronóstico de Meteored Colombia anticipa chubascos tormentosos en varias ciudades del país, mientras que en otras se registrarán lluvias débiles o moderadas.
Entre las ciudades que tendrán condiciones de mayor inestabilidad aparecen Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena de Indias, Medellín, Santa Marta y San Andrés, entre otras. En estos puntos, el pronóstico indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso durante la jornada.
Las condiciones serán diferentes en otras zonas del territorio nacional. Bogotá y Albania tendrán lluvias débiles, mientras que en Pesca se espera lluvia moderada. A continuación, estas son las principales ciudades incluidas en el pronóstico y las condiciones previstas para este jueves.
Estas son las zonas donde se esperan tormentas y actividad eléctrica
El pronóstico de Meteored señala chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso en Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Cartagena de Indias. También se esperan estas condiciones en Fusagasugá, Galicia, Medellín y Paipa.
La misma previsión alcanza a Samaná, San Andrés, San Gil, Santa Marta y Villa de Leyva. En estas ciudades, los chubascos tormentosos estarán acompañados por un cielo parcialmente nuboso, dentro de la jornada de lluvias prevista para este jueves 1 de octubre.
Bogotá y otras ciudades tendrán lluvias de distinta intensidad
En Bogotá, el pronóstico indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, con una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de 10 °C. Albania también tendrá lluvia débil y cielo parcialmente nuboso, con temperaturas de 34 °C y 24 °C.
Por su parte, en Pesca se espera lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, con una máxima de 22 °C y una mínima de 9 °C. De esta manera, no todas las ciudades incluidas en el pronóstico tendrán tormentas, ya que la intensidad de las precipitaciones variará según la zona.
¿Qué temperaturas se esperan este jueves 1 de octubre?
Además de las condiciones de lluvia y tormenta, las principales ciudades del país tendrán temperaturas diferentes durante la jornada. Barranquilla alcanzará los 32 °C, con una mínima de 25 °C, mientras que Cartagena llegará a los 30 °C y tendrá una mínima de 25 °C.
En Medellín se esperan 28 °C de máxima y 17 °C de mínima, mientras que Cali tendrá 27 °C y 20 °C, respectivamente. Bucaramanga llegará a los 28 °C, con una mínima de 20 °C, y Santa Marta tendrá una máxima de 31 °C y una mínima de 25 °C.
San Andrés tendrá temperaturas de entre 24 °C y 31 °C. En otras ciudades incluidas en el pronóstico, como Villa de Leyva, Paipa y San Gil, las máximas serán de 27 °C, 24 °C y 28 °C, respectivamente.