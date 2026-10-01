Se esperan acumulaciones de más de 7 cm en zonas localizadas.

Las proyecciones meteorológicas para este fin de semana en Estados Unidos advierten por la llegada de tormentas eléctricas intensas y con gran caudal de agua en diferentes zonas del Sureste y el Atlántico Medio.

Hay alerta por inundaciones, dado que las acumulaciones de lluvia rondarán entre 1 y 3 pulgadas (2,7 cm y 7,62 cm) , aunque estos valores pueden ser incluso mayores en las zonas donde las tormentas se repiten.

Fin de semana con tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones: cuáles serán las zonas más afectadas

De acuerdo con el pronóstico de AccuWeather, desde hoy jueves por la tarde se esperan lluvias intensas en el este de Texas, que darán inició a este clima tormentoso.

Para el fin de semana, se indica que las precipitaciones y tormentas llegarán tan al norte como la península de Delmarva.

Expertos advierten que el riesgo de inundaciones será localizado y afectará principalmente a zonas bajas, áreas urbanas, sectores con drenaje deficiente y aquellas áreas que ya recibieron grandes caudales de agua.

Hay alerta por tormentas intensas este fin de semana. Shutterstock

Alerta de lluvias intensas en la Interestatal 70

Los especialistas anticiparon el avance de un frente frío de rápido movimiento, que llevará el aire de Canadá hacia el noreste durante el fin de semana.

El viernes, a medida que este frente atraviese la región, es posible que se registren lluvias y tormentas eléctricas, pero no se esperan precipitaciones generalizadas.

Del sábado al domingo, por otro lado, se estima que el aire canadiense que se desplace hacia el sur mantendrá la mayor parte de las lluvias al sur del corredor de la Interestatal 70 y, en esa franja es donde se esperan precipitaciones intensas.

Qué hacer durante las tormentas eléctricas: esto dice el NWS

El National Weather Service (NWS) explica que aproximadamente 25 millones de veces al año caen rayos en Estados Unidos y, en ese sentido, brinda recomendaciones generales sobre cómo prepararse para estos fenómenos:

Al oír truenos, es moverse rápidamente hacia un refugio seguro

Permanecer en el refugio incluso 30 minutos después de escuchar el último trueno

Consejos del NWS para quienes estén en casa durante una tormenta eléctrica

Para este contexto, se indica:

No usar teléfonos con cable, computadoras enchufas o cualquier otro equipo que establezca contacto directo con la electricidad

Evitar la fontanería

Alejarse de ventanas y puertas

No acostarse en suelos de hormigón ni apoyarse en paredes del mismo material

Qué hacer si hay tormenta eléctrica y estoy a la intemperie

En casos donde las circunstancias no permitan refugiarse, el consejo del NWS para reducir riesgos es:

Salir de cualquier zona elevada, como colinas

Nunca acostarse en el suelo

Nunca refugiarse bajo un árbol aislado

No usar ni acantilados ni salientes rocosos como refugio

Salir de cualquier estanque, lago o cuerpo de agua

Alejarse de objetos conductores de electricidad