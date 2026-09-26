Las lluvias están pronosticadas para este domingo.

Las condiciones climáticas en Buenos Aires tendrán un importante cambio para este domingo 27 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas en diferentes zonas de la provincia y se esperan precipitaciones durante gran parte de la jornada.

A través del sistema de alerta temprana, el SMN informó que se encuentra vigente una alerta meteorológica amarilla por la presencia de un frente de tormentas que podrían incluir intensas ráfagas de viento y granizo.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas en Buenos Aires

Según consta en el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias están pronosticadas para la jornada del domingo 27 de septiembre y podrían extenderse a lo largo de todo el día.

La alerta meteorológica amarilla es en parte de la provincia de Buenos Aires. Captura SMN

En tanto, la alerta de nivel amarillo rige para gran parte del norte de la provincia de Buenos Aires y afectará, principalmente, a las siguientes localidades:

Baradero

Ramallo

San Nicolás

San Pedro

Arrecifes

Capitán Sarmiento

Carmen de Areco

Chacabuco

Colón

General Arenales

General Pinto

Junín

Leandro N. Alem

Lincoln

Pergamino

Rojas

Salto

Florentino Ameghino

General Villegas

Rivadavia

Qué fenómenos climáticos se esperan

El SMN señaló que ante la alerta meteorológica amarilla por tormentas se esperan diversos fenómenos climáticos, entre los que se encuentran posibles ráfagas de viento, caída de granizo, actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos.

El SMN emitió la alerta meteorológica por tormentas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, se esperan precipitaciones con valores acumulados por 20 a 50 mm, los cuales podrían ser superados si se mantienen las tormentas.

Por su parte, el organismo indicó que podrían experimentarse “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, de modo tal que se recomienda seguir de cerca las instrucciones oficiales.

En qué otras zonas del país hay alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que también se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas en las provincias de La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos para el domingo 27 de septiembre.

Asimismo, las lluvias serán en las siguientes regiones: