Las condiciones climáticas en Buenos Aires tendrán un importante cambio para este domingo 27 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas en diferentes zonas de la provincia y se esperan precipitaciones durante gran parte de la jornada.
A través del sistema de alerta temprana, el SMN informó que se encuentra vigente una alerta meteorológica amarilla por la presencia de un frente de tormentas que podrían incluir intensas ráfagas de viento y granizo.
Alerta meteorológica amarilla por tormentas en Buenos Aires
Según consta en el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias están pronosticadas para la jornada del domingo 27 de septiembre y podrían extenderse a lo largo de todo el día.
En tanto, la alerta de nivel amarillo rige para gran parte del norte de la provincia de Buenos Aires y afectará, principalmente, a las siguientes localidades:
- Baradero
- Ramallo
- San Nicolás
- San Pedro
- Arrecifes
- Capitán Sarmiento
- Carmen de Areco
- Chacabuco
- Colón
- General Arenales
- General Pinto
- Junín
- Leandro N. Alem
- Lincoln
- Pergamino
- Rojas
- Salto
- Florentino Ameghino
- General Villegas
- Rivadavia
Qué fenómenos climáticos se esperan
El SMN señaló que ante la alerta meteorológica amarilla por tormentas se esperan diversos fenómenos climáticos, entre los que se encuentran posibles ráfagas de viento, caída de granizo, actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos.
Además, se esperan precipitaciones con valores acumulados por 20 a 50 mm, los cuales podrían ser superados si se mantienen las tormentas.
Por su parte, el organismo indicó que podrían experimentarse “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, de modo tal que se recomienda seguir de cerca las instrucciones oficiales.
En qué otras zonas del país hay alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional informó que también se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas en las provincias de La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos para el domingo 27 de septiembre.
Asimismo, las lluvias serán en las siguientes regiones:
- Entre Ríos: lluvias en toda la provincia.
- Santa Fe: lluvias en el sur, sureste y este de la provincia.
- Córdoba: lluvias suroeste y sureste de la provincia.
- La Pampa: lluvias en casi toda la provincia, a excepción de la zona oeste.