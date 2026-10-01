El Frente Frío 1 y una masa de aire frío se aproximan a México, con pronóstico de temperaturas de hasta 0 grados, lluvias, posibles torbellinos, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 90 km/h en distintas regiones del país.

Un frente frío se aproximan al territorio mexicano y, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se registrará un marcado cambio en las condiciones meteorológicas. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) llama a la población a prestar atención al reporte oficial.

Esta masa de aire frío provocará temperaturas por debajo de cero, lluvias intensas, fuertes rachas de viento, posibles torbellinos, tormentas eléctricas y caída de granizo en distintas regiones del país.

El Frente Frío 1 será reforzado por una masa de aire frío sobre gran parte de México. Magnific

Cómo estará el clima este jueves 1 de octubre

Para este jueves, el huracán Rachel continuará intensificándose frente a las costas de Baja California Sur. Su circulación provocará lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de vientos intensos y oleaje elevado en las zonas costeras de estas entidades.

Al mismo tiempo, el frente frío número 1 se extenderá sobre el norte y noreste de México. Su interacción con la inestabilidad atmosférica y una vaguada en niveles medios y altos favorecerá lluvias puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Durango

Zacatecas

Las autoridades meteorológicas también advierten sobre la posibilidad de fuertes vientos y formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

En el centro del país, la presencia de canales de baja presión, combinada con condiciones de inestabilidad atmosférica, generará lluvias fuertes a muy fuertes en distintas zonas del centro y sur de México.

Mientras tanto, en la Península de Yucatán y el sureste mexicano se esperan lluvias de intensidad similar debido a la interacción de una circulación ciclónica y una vaguada en altura sobre la Sonda de Campeche, además de la influencia de la onda tropical 42.

A pesar de estas condiciones, se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en estados del noroeste, noreste, oriente y sureste del país, así como en la Península de Yucatán. El SMN también señaló que, a partir de este jueves, el monzón mexicano dejará de influir en el noroeste del territorio nacional.

¿Qué se espera para el viernes?

Para el viernes, el ciclón tropical Rachel avanzará hacia el oeste y noroeste, por lo que se alejará de las costas mexicanas de forma progresia. Sin embargo, su amplia circulación todavía favorecerá chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país, así como vientos intensos y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur y Sinaloa.

Por otra parte, el frente frío 1 será reforzado por una masa de aire frío sobre el norte y noreste de México . Esta situación provocará lluvias fuertes a intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones señaladas.

Además, se espera un descenso de las temperaturas en el norte y noreste del país, junto con viento de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

De manera simultánea, los canales de baja presión que se encuentran sobre el interior del territorio nacional interactuarán con divergencia en altura, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos.

A estos sistemas se sumará el desplazamiento de la onda tropical 42 sobre el sureste mexicano y la aproximación de la vaguada monzónica a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En conjunto, estas condiciones favorecerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país , incluido el Valle de México y la Península de Yucatán.

Finalmente, el ambiente caluroso a muy caluroso continuará en el noroeste y sureste de México, incluida la Península de Yucatán.