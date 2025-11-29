La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio anual que evalúa el estado general de tu vehículo para garantizar que cumpla con las normas de circulación. Incluye revisiones de frenos, luces, emisiones y más, con el objetivo de reducir riesgos en la vía pública.

El precio del documento varía según la jurisdicción, la categoría del vehículo y su peso: en la provincia de Buenos Aires, el costo actual es $ 79.640 para vehículos de hasta 2.500 kilos y $ 31.856 en las motos de baja cilindrada.

Ahora bien, en el territorio bonaerense hay un descuento del 50% sobre el pago total del trámite que corre para un grupo de conductores.

Cómo acceder al 50% de descuento en la VTV en Buenos Aires

Para poder acceder al beneficio en la Provincia de Buenos Aires, las personas no podrán superar el equivalente a dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el cual en diciembre 2025 es de $ 322.000.

El beneficio está destinado especialmente a los jubilados y pensionados que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica. Por ejemplo, un jubilado que tiene un ingreso menor a dos salarios mínimos y que realiza la inspección con un auto de hasta 2500kg pagaría $39.820, en vez de $79.640.

Los requisitos para pagar la VTV con un 50% de descuento

Para solicitar el descuento en la Verificación Técnica Vehicular, los jubilados y pensionados deberán reunir una serie de documentos importantes:

El último recibo de haberes.

Acreditar la titularidad del vehículo a verificar.

Constancia de vigencia de la VTV.

¿Quiénes no deberán hacer la VTV en diciembre de 2025?

Vale destacar que la VTV es un trámite que todos los autos o motos tienen que pasar para poder circular por la vía pública. Ahora bien, hay un grupo de personas que no tendrán que hacer este trámite si cumplen con ciertos requisitos:

Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 3 años desde su patentamiento o antes que registren 60.000 kilómetros recorridos.

Motos cero kilómetro previas al primer año de antigüedad.

Qué se controla en la VTV y por qué es importante

Cuando se realiza la Verificación Técnica Vehicular se revisan diferentes aspectos que hacen al funcionamiento de un automotor.

En este sentido, son revisados los siguientes compuestos mecánicos y del interior: