VTV rechazada: ahora estos vehículos deberán hacer la verificación dos veces al año por orden del Gobierno Fuente: Archivo

Aunque la Verificación Técnica Vehicular es un trámite de vital importancia y que todos los vehículos deben realizar de manera anual, hay diferentes automotores que deben hacer la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), la cual debe hacerse dos veces al año.

Por tal motivo, es importante conocer quiénes tienen que hacer la RTO y cada cuánto tiempo para no entrar en infracción y garantizar la seguridad de dichos vehículos.

¿Qué es la RTO y quiénes tienen que hacerla?

La Revisión Técnica Vehicular (RTO) es un trámite que le corresponde realizar a todos los Vehículos de Transporte de Cargas y Pasajeros de Jurisdicción Nacional.

VTV rechazada: ahora estos vehículos deberán hacer la verificación dos veces al año por orden del Gobierno Fuente: Archivo

En este sentido, todos aquellos rodados que sean utilizados para transportar personas tienen que hacer dicha revisión para certificar que cumplen con las garantías de seguridad y funcionamiento correcto de la unidad.

De tal modo, solamente aquellos vehículos que cuenten con el certificado de la RTO vigente y aprobado podrán circular y trasladar pasajeros en las diferentes jurisdicciones.

Asimismo, durante la Revisión Técnica Obligatoria se inspeccionan diferentes aspectos como son se enfoca principalmente en la inspección las luces, los frenos, la suspensión, los neumáticos, los sistemas de seguridad, las emisiones de gases y, en el caso de los ómnibus. que se respeten las condiciones de seguridad y confort aprobadas.

Cada cuánto se hace la Revisión Técnica Obligatoria

A diferencia de la VTV, que solo se hace una vez por año, en el caso de la Revisión Técnica Obligatoria “los ómnibus deben realizar la RTO a partir del momento de la habilitación del servicio, y una vigencia de la misma de seis (6) meses”, indicó la Cámara Argentina del Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos (CATAMP).

VTV rechazada: ahora estos vehículos deberán hacer la verificación dos veces al año por orden del Gobierno Fuente: Archivo

En tanto, la CATAMP explicó que “la RTO es un procedimiento obligatorio para todos los vehículos de Transporte de JN y puede realizarse indistintamente en todas las provincias argentinas”.

VTV dos veces al año: quiénes deben hacerla

En el caso de la Verificación Técnica Vehicular para aquellos vehículos destinados al transporte de pasajeros y escolares de 10 o más plazas, deben hacer el chequeo de la siguiente manera:

La primera Verificación Técnica Vehicular a los 6 meses de patentado.

Entre la primera VTV y los 2 años, una vez por año.

Desde los 2 años, nuevamente cada 6 meses.

A su vez, es un requisito obligatorio y fundamental que todos estos vehículos cumplan con todas las normativas de seguridad establecidas para garantizar que están aptos para transportar pasajeros.