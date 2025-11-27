Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires inauguró este jueves el bajo Puente Bosch, un nuevo paso bajo nivel que permitirá mejorar la movilidad en Barracas y en toda la zona sur. Desde esta mañana, peatones, ciclistas y automovilistas ya pueden utilizar el cruce que reconecta el Camino Costero del Riachuelo después de más de un siglo de interrupción.

El paso bajo nivel reemplaza el desvío obligatorio que existía desde 1908, cuando el terraplén del ferrocarril Roca cortó la continuidad del camino ribereño.

¿Cómo es la obra del nuevo bajo Puente Bosch?

La intervención consistió en instalar un cajón de hormigón de 1.400 toneladas, 13 metros de ancho, 6 metros de alto y 24 metros de largo por debajo de las vías del tren. La estructura fue desplazada como una única pieza dentro de una excavación previa en el terraplén ferroviario.

Con este nuevo paso:

Se habilitó una calle de dos carriles, uno por sentido

Las veredas tienen dos metros de ancho.

Se restituye la continuidad del corredor costero del Riachuelo.

Se mejora la conexión entre Barracas y Avellaneda sin desvíos.

¿Qué dijo el Gobierno porteño sobre la apertura del cruce?

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, afirmó que la obra “era necesaria para integrar un barrio que estaba partido en dos”. Señaló que el objetivo es reconectar toda la traza del camino de sirga desde La Boca hasta Puente La Noria.

El ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, agregó que la Ciudad está cumpliendo el compromiso de mejorar la movilidad en el sur y brindar más infraestructura y espacio público.

¿Qué mejoras incluye el entorno del bajo Puente Bosch?

El proyecto urbanístico no se limita al cruce, sino que también incorpora mejoras en todo el sector, entre ellas:

Nuevos canteros y arbolado.

Mesas de ajedrez, bancos y juegos de estación saludable.

Un mural que se realizará sobre los muros del viaducto.

Cámaras de seguridad y luminarias LED de alta eficiencia.

Según el Gobierno, estas mejoras apuntan a recuperar la relación de la Ciudad con el Riachuelo y promover un entorno más seguro.

¿Qué otras obras están en marcha en la Ciudad?

La apertura del Bosch forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, con el que la Ciudad construyó 29 pasos bajo nivel en los últimos años. Entre las obras actuales y proyectadas se encuentran: