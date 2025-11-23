Al realizar la Verificación Técnica Vehicular se deben considerar diversos aspectos para su aprobación, ya que si no se cumplen todos los requisitos solicitados, el trámite podría ser rechazado.

Tener la VTV al día es crucial para todos los vehículos, ya que certifica que un automotor está en condiciones de circular de manera segura. No contar con este documento actualizado puede resultar en una infracción , por lo que es esencial gestionarlo a tiempo.

En este sentido, al llevar a cabo la verificación, es necesario seguir todas las disposiciones y asegurarse de que todos los elementos requeridos estén presentes en el vehículo.

El requisito esencial para pasar la VTV

Cuando se realiza la VTV, se deben tener una serie de artículos dentro del vehículo que son revisados por los especialistas encargados del trámite.

Para poder hacer el trámite y evitar riesgos de desaprobación, deben estar presentes estos elementos de seguridad :

Matafuegos.

Balizas.

Botiquín de emergencias en el habitáculo.

Cinturones de seguridad del vehículo abrochados.

¿Cuáles son las consecuencias de circular con la VTV vencida?

La VTV debe renovarse cada año y todos los autos deben tenerla al día, ya que circular con la oblea vencida puede acarrear una multa considerable.

La pregunta que muchos conductores se hacen es cuándo entra en vencimiento y deja de ser válida. En este sentido, es importante destacar que la Verificación Técnica Vehicular pierde toda validez desde el día siguiente a su fecha de caducidad .

Esto implica que, si una VTV vence en noviembre de 2025, se podrá renovarla hasta el último día del mes. Si comienza diciembre y no se realizó la renovación, se aplicará una multa.

Precio de la VTV en noviembre 2025

El costo de la Verificación Técnica Vehicular cambia según los precios fijados en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Los valores vigentes en noviembre son:

Precio de la VTV en CABA:

Vehículos: $ 63.453,61

Motocicletas: $ 23.858,78

Precio de la VTV en PBA: