Alerta conductores: detendrán a todas las personas que cometan esta infracción en la calle. Foto: Ministerio de Transporte PBA

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispone de diferentes normas para evitar accidentes en la vía pública por parte de los conductores. Ahora, confirmaron que las autoridades detendrán a aquellas personas que cometan una determinada infracción en la calle.

El caso tuvo lugar a través de un control preventivo en Mar del Plata, más precisamente en el KM 503 de la Ruta 11, la carretera que conecta al Área Metropolitana de Buenos Aires con la costa atlántica.

Alerta conductores: detendrán a todas las personas que cometan esta infracción en la calle. Foto: Gobierno de Buenos Aires

Atención: la infracción por la que te pueden detener al manejar

El caso fue informado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, quienes indicaron que agentes de la Subsecretaría de Fiscalización, Control de Tránsito y Seguridad Vial observaron una temerosa maniobra por parte de un Renault Megane gris plata.

A la altura del GADA 601, unidad militar del Ejército Argentino ubicada en Mar del Plata, este vehículo cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad.

Se trata de una de las acciones más peligrosas al manejar. Por ejemplo, es muy común en Argentina que aparezcan noticias de choques provocados porque un auto pasó el semáforo en rojo y hasta hay casos en que terminan en víctimas fatales.

En esta ocasión, un móvil del Ministerio de Transporte reaccionó ante la infracción y detuvo a esta persona de inmediato. Posteriormente, le informaron acerca de la falta grave y se retiró del lugar con el acta labrada.

¿Cuál es la multa por pasar un semáforo en rojo?

Las multas de tránsito dependerán de la jurisdicción en que se cometa la infracción y del valor de la Unidad Fija (UF) que determine el gobierno. En el caso de Buenos Aires, las sanciones aumentaron desde noviembre de 2025.

Justamente , la UF quedó fijada en $ 1.711 , que equivale a un litro de nafta de mayor octanaje (premium) en la estación de servicio ACA del Automóvil Club Argentino.

Para quienes pasen un semáforo en rojo, la multa económica va desde la 100 a 500 UF, es decir que será de $ 171.100 y $ 855.500.