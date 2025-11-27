VTV rechazada: el requisito del parabrisas que pocos conocen y por el que te reprueban la Verificación Técnica

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio por el que un auto debe pasar para poder circular por la vía pública. En ese sentido, se les cobra un monto por hacer este servicio, dependiendo de la jurisdicción.

No obstante, para diciembre de 2025, algunos conductores estarán exentos de pagar por el trámite, dado que cumplen con ciertos requisitos que pide el organismo.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, indican que la VTV no se les cobrará a determinados grupos de conductores que cumplan con estas condiciones:

Jubilados, pensionados o mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo y cuyo vehículo no exceda el valor mínimo establecido para el impuesto automotor.

Personas con discapacidad, ya sea que el vehículo esté o no adaptado.

Familiares o tutores de personas con discapacidad (padres, cónyuges, convivientes o descendientes directos).

¿Cuánto cuesta hacer la VTV?

Los valores de la Verificación Técnica Vehicular dependerá de la jurisdicción en la que hagan el trámite. Por ejemplo, en CABA, estos son los valores:

Autos: $63.453,61

Motocicletas: $23.858,78.

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el costo dependerá del tipo y peso del vehículo a verificar:

Vehículos particulares hasta 2.500 kg: $79.641

Vehículos particulares de más de 2.500 kg: $143.354

Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856

Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.785

Motos de más de 600 cc: $63.713.

¿Qué pasa si no tengo la VTV al día?

Maneja un auto o moto que no tenga la VTV al día, puede significar una severa multa por parte de las autoridades nacionales. Esa penalización se calcula dependiendo del precio de Unidad Fija (UF).

Buenos Aires

Conducir sin VTV (300 a 1000 UF): entre $513.300 y $1.711.000.

Dato: precio de la Unidad Fija vigente hasta el 31/12/2025.

Ciudad de Buenos Aires

Manejar sin Oblea (100 UF): $ 79.851.

Circular sin ninguna VTV realizada o vencida (400 UF): $ 319.404.

¿Cuándo hay que hacer la VTV?

Para sacar turno para la VTV, un conductor se debe guiar por el último número de la patente. De esta manera, los vencimientos del documento serán de la siguiente manera: