El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima inestable en gran parte del país para este jueves 7 de mayo. El reporte oficial indica que continuará el mal clima durante los siguientes días. Entre ayer y hoy se desarrollaron fuertes tormentas, intensas lluvias, ráfagas de viento e incluso caída de granizo en 18 provincias de la Argentina a causa de la ciclogénesis. Estas condiciones obligan a extremar precauciones, sobre todo, para las regiones en las que se anunciaron alertas. Si querés saber a qué localidades afectará más el clima inestable y cuáles son las medidas de precaución que compartió el SMN, seguí leyendo. La ciudad capital de Santa Fe es una de las localidades más afectadas de la provincia por la tormenta este jueves. Según el SMN, el clima continuará de la siguiente manera. El aviso publicado advierte que las siguientes localidades de Santa Fe deben tomar recaudos para las tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. El SMN compartió las siguientes medidas de protección: El SMN advirtió por el ingreso de una ciclogénesis que impactará en diversas provincias con una alta probabilidad de caída de granizo. Nivel naranja: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Nivel amarillo: posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.