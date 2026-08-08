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El país afronta un fin de semana de contrastes extremos. El este, el centro y el sur de la península, además de Baleares, vivirán un calor intenso y un ambiente plenamente veraniego. En algunos puntos se superarán los 40 grados.
Al mismo tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una fuerte tormenta en varias zonas del interior. Los chubascos serán localmente muy fuertes y podrán ir acompañados de granizo de gran tamaño y rachas intensas de viento.
¿Dónde lloverá este fin de semana en el país?
La inestabilidad aumentará este sábado, sobre todo en el norte y el este. Allí se esperan chubascos y tormentas localmente muy fuertes, con granizo de gran tamaño en varios puntos.
Según la Aemet, la fuerte tormenta afectará al Cantábrico oriental, Navarra, La Rioja, el este de Castilla y León, Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. Son las zonas con mayor riesgo de lluvias intensas y granizo.
El domingo volverán a formarse tormentas en el norte y el este. Serán localmente fuertes y con granizo en el nordeste peninsular, mientras el calor sigue dominando el resto del país.
¿Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España?
La Aemet ha activado avisos por tormentas o lluvias en 19 provincias. Las zonas de alerta reflejan el peligro de una fuerte tormenta acompañada de granizo y ráfagas de viento.
En nivel naranja se encuentran Huesca, Teruel, Zaragoza, Lleida, Cantabria, Burgos, Navarra, Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. En nivel amarillo están Barcelona, Girona, Asturias, Palencia, Valladolid, Tarragona, La Rioja, Castellón y Valencia.
A estas alertas se suman los avisos por calor. La Aemet ha activado alerta naranja por altas temperaturas en Huelva, Jaén, Sevilla y Valencia, además de numerosos avisos amarillos en el sur, el centro y las islas.
¿Cuál es el pronóstico del tiempo por comunidad autónoma?
Las temperaturas apenas cambiarán respecto al viernes, salvo en el Cantábrico, donde subirán ligeramente. El calor será el gran protagonista en buena parte de las provincias del país.
- Andalucía: calor extremo, con 41 grados en Córdoba, 40 en Sevilla y 39 en Jaén. Riesgo alto de incendios.
- Aragón: tormentas fuertes con granizo en zonas de alerta naranja. Calor en el Valle del Ebro.
- Cataluña: chubascos y tormentas en el norte y el interior. Avisos amarillos por lluvia y calor.
- Navarra, La Rioja y País Vasco: tormentas localmente muy fuertes y granizo. Varias provincias en naranja.
- Castilla y León: inestabilidad en el este y calor en el resto. Alertas en Burgos, Palencia y Valladolid.
- Castilla-La Mancha: calor intenso, con 39 grados en Ciudad Real y Toledo. Ambiente seco y caluroso.
- Comunidad Valenciana: tormentas en el norte y calor en el litoral. Avisos en Castellón y Valencia.
- Cantabria y Asturias: ambiente más cálido de lo habitual y tormentas en el Cantábrico oriental.
- Extremadura: calor marcado, con 39 grados en Badajoz. Riesgo elevado de incendios.
- Baleares: calor y bochorno, con valores cercanos a los 40 grados en Mallorca.
- Canarias: jornadas calurosas, con más de 34 grados y hasta 36 en el sur de Gran Canaria.