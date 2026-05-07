El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de una ciclogénesis con alta carga eléctrica que traerán tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento en la previa del fin de semana, aunque se espera que la mayor parte del descanso sea con buen clima en todo el país. El temporal impactará principalmente en distintas provincias de Cuyo y del NEA, aunque las lluvias también se sentirán en otras regiones del país como el Litoral. Además, el organismo climático ya emitió una alerta naranja para algunas de estas zonas. Para esta semana, se esperaba una fuerte inestabilidad en gran parte de Argentina, con alta probabilidad de lluvias en las principales áreas urbanas. Para este jueves 7 y viernes 8 de mayo, gran parte de Argentina se encuentra bajo un escenario meteorológico crítico debido a la formación de una ciclogénesis (un sistema de baja presión). Este fenómeno está provocando tormentas localmente fuertes y severas, con una actividad eléctrica muy frecuente y el riesgo inminente de caída de granizo en sectores del centro y norte del país. Se esperan acumulados de lluvia significativos, con valores generales de entre 60 y 90 mm, aunque en zonas puntuales del Litoral y el AMBA estas cifras podrían ser superadas ampliamente debido a la persistencia de las precipitaciones. El fenómeno se caracteriza por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, lo que aumenta el riesgo de inundaciones locales. En cuanto al viento, la intensificación del sistema generará ráfagas muy fuertes que podrían superar los 90 km/h, especialmente en las áreas bajo alerta naranja. Hacia el viernes, se prevé una rotación del viento al sector sudoeste, lo que marcará el inicio de un brusco descenso de temperatura, con mínimas que podrían llegar a los 2°C en el sur bonaerense y La Pampa. Las precipitaciones se irán desplazando hacia el extremo noreste, dejando a su paso un ambiente mucho más estable y seco, con la aparición de heladas matinales en las zonas rurales del centro del país. El SMN emitió diversas alertas meteorológicas en Argentina debido a un proceso de ciclogénesis que afectará principalmente al centro y noreste del país. AMBA (CABA y Gran Buenos Aires):Jueves: Alerta naranja por tormentas severas y lluvias persistentes. Se esperan ráfagas de viento del sudeste y chaparrones intensos por la noche.Viernes: Ventoso con chaparrones por la mañana. Máxima de 14°C y ráfagas de hasta 60 km/h. Litoral (Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes):Jueves: Es el epicentro de la actividad más fuerte. Alerta naranja por tormentas severas, granizo y ráfagas muy intensas.Viernes: El frente se desplaza hacia el norte, manteniendo condiciones inestables pero con una tendencia a la mejora y descenso térmico. Córdoba (Sudeste) y La Pampa:Jueves: Tormentas aisladas con vientos del sur.Viernes: Cese de precipitaciones pero ingreso de aire polar. Mínimas muy bajas (2°C a 5°C) y cielo parcialmente nublado. Costa Atlántica (Mar del Plata y alrededores):Jueves: Lluvias y vientos intensos del sector sudeste (sudestada).Viernes: Clima muy ventoso y frío, con máximas que no superarán los 13°C. El SMN publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la temperatura bajó sensiblemente tras las lluvias del lunes y martes con fuertes vientos que afecta la sensación térmica.