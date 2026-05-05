Si bien la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) retomó sus clases este lunes tras los últimos feriados y paros, la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) confirmó un nuevo paro docente y adhesión a la cuarta Marcha Federal Universitaria que se realizará el próximo martes 12 de mayo en Plaza de Mayo. La decisión la comunicaron a través de la página web oficial: “Convocamos junto a toda la comunidad universitaria y científica nacional, a la Cuarta Marcha Federal el martes 12 de mayo”. Asimismo, añadieron que ese día habrá “paro docente para movilizar a Plaza de Mayo por la Educación, la Universidad y la Ciencia argentina. En este marco, el gremio docente protesta la “urgente” aplicación de la Ley de Financiamiento 27.795, paritarias libres y la recuperación de los salarios, es decir, del poder adquisitivo que quedó golpeado por la inflación acumulada. El gremio se suma a la comunidad universitaria nacional y convoca a la sociedad en reclamo por la Educación, Universidad Pública y la Ciencia. Otras organizaciones gremiales que confirmaron su participación en la Macha Federal Universitaria son: Los alumnos universitarios de UNLP volvieron a tener clases este lunes 4 de mayo tras una semana entera de paro docente y no docente. No obstante, la actividad se sostendrá hasta el próximo lunes 11 de mayo y el 12 se volverá a interrumpir. Con esta medida de fuerza, los gremios buscan una mesa de diálogo antes de fin de mes para negociar los tres ejes anteriormente mencionados. Por el momento, la respuesta del Gobierno es nula y ya se habla de nuevas medidas en un futuro. Todo esto afecta a los alumnos que padecerán la modificación de su calendario universitario traducido en clases apuradas, modificación de fechas de exámenes y programas recortados.