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El fin de semana marcará el comienzo de un período de fuerte inestabilidad climática en Estados Unidos. Los primeros núcleos de tormenta se formarán sobre las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, antes de desplazarse hacia el este y alcanzar nuevas regiones a comienzos de la próxima semana.
La persistencia del fenómeno podría complicar los traslados en ciudades como Chicago, Detroit y Pittsburgh, además de provocar desbordes de ríos y arroyos en las áreas más vulnerables. Las autoridades recomiendan prestar atención a las alertas y evitar la circulación por caminos inundados.
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El sábado por la tarde y la noche, la actividad más intensa se concentrará desde Nebraska y el este de Dakota del Sur hasta Iowa y el norte de Missouri. Allí se esperan lluvias capaces de generar inundaciones y ráfagas localmente destructivas.
Durante el domingo y la noche del domingo, varios complejos de tormentas atravesarán las Grandes Llanuras y el Medio Oeste. El área amenazada se extenderá desde el oeste de Dakota del Sur hasta el norte de Indiana, con ráfagas de entre 60 y 70 mpH y posibles tornados aislados.
El lunes, el riesgo avanzará hacia el valle de Ohio y los Apalaches. Una amplia franja de tormentas severas se extenderá desde el noreste de Illinois hasta el noroeste de Virginia. Chicago, Detroit y Pittsburgh podrían sufrir complicaciones durante los horarios de mayor tránsito.
Ese mismo día se formaría un segundo corredor de tormentas sobre sectores de las Dakotas y Nebraska, el sur de Minnesota y el oeste de Iowa. En esa zona se prevén granizo, lluvias intensas y vientos dañinos.
Tormentas, fuertes lluvias y ráfagas de viento: qué se espera para los próximos días
Las tormentas del lunes podrían generar ráfagas de entre 65 y 75 mph. Los principales peligros serán las inundaciones repentinas y los vientos destructivos, aunque también podrían registrarse tornados aislados.
El martes y la noche del martes, una franja similar, desde Illinois hasta Virginia, volverá a quedar expuesta a tormentas severas. La repetición de lluvias sobre los mismos lugares aumentará el riesgo de desbordes de ríos y arroyos, cortes de caminos y problemas para circular.
La mayor amenaza de inundaciones se concentrará en el sureste de Ohio, el este de Kentucky, Virginia Occidental y el sudoeste de Pensilvania. Entre la noche del lunes y el jueves podrían acumularse varios cientos de milímetros. Los meteorólogos calcula un máximo localizado de 12 pulgadas, alrededor de 305 milímetros.