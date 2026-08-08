El fin de semana marcará el comienzo de un período de fuerte inestabilidad en Estados Unidos

El fin de semana marcará el comienzo de un período de fuerte inestabilidad climática en Estados Unidos. Los primeros núcleos de tormenta se formarán sobre las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, antes de desplazarse hacia el este y alcanzar nuevas regiones a comienzos de la próxima semana.

La persistencia del fenómeno podría complicar los traslados en ciudades como Chicago, Detroit y Pittsburgh, además de provocar desbordes de ríos y arroyos en las áreas más vulnerables. Las autoridades recomiendan prestar atención a las alertas y evitar la circulación por caminos inundados.

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El sábado por la tarde y la noche, la actividad más intensa se concentrará desde Nebraska y el este de Dakota del Sur hasta Iowa y el norte de Missouri. Allí se esperan lluvias capaces de generar inundaciones y ráfagas localmente destructivas.

Durante el domingo y la noche del domingo, varios complejos de tormentas atravesarán las Grandes Llanuras y el Medio Oeste. El área amenazada se extenderá desde el oeste de Dakota del Sur hasta el norte de Indiana, con ráfagas de entre 60 y 70 mpH y posibles tornados aislados.

El lunes, el riesgo avanzará hacia el valle de Ohio y los Apalaches. Una amplia franja de tormentas severas se extenderá desde el noreste de Illinois hasta el noroeste de Virginia. Chicago, Detroit y Pittsburgh podrían sufrir complicaciones durante los horarios de mayor tránsito.

Ese mismo día se formaría un segundo corredor de tormentas sobre sectores de las Dakotas y Nebraska, el sur de Minnesota y el oeste de Iowa. En esa zona se prevén granizo, lluvias intensas y vientos dañinos.

Se aproxima un diluvio histórico de 72 horas de tormentas, fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 70 km/h Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

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Las tormentas del lunes podrían generar ráfagas de entre 65 y 75 mph. Los principales peligros serán las inundaciones repentinas y los vientos destructivos, aunque también podrían registrarse tornados aislados.

El martes y la noche del martes, una franja similar, desde Illinois hasta Virginia, volverá a quedar expuesta a tormentas severas. La repetición de lluvias sobre los mismos lugares aumentará el riesgo de desbordes de ríos y arroyos, cortes de caminos y problemas para circular.

La mayor amenaza de inundaciones se concentrará en el sureste de Ohio, el este de Kentucky, Virginia Occidental y el sudoeste de Pensilvania. Entre la noche del lunes y el jueves podrían acumularse varios cientos de milímetros. Los meteorólogos calcula un máximo localizado de 12 pulgadas, alrededor de 305 milímetros.

La alerta llega después de varios episodios graves registrados durante el verano en el valle de Ohio y los Apalaches.