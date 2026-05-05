La localidad de Chacabuco, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, conmemorará la celebración patronal el próximo 15 de mayo, por los que los ciudadanos de ese lugar tendrán un feriado largo. Todos los 15 de mayo, se conmemora el día de San Isidro Labrador, Santo Patrono de Chacabuco, y la Municipalidad declara el asueto todos los años. Se trata de una figura central para la región por los valores productivos ligados a la agricultura y al trabajo de la tierra. Esta medida se rige a partir de la Resolución n° 162/2026 del Ministerio de Gobierno en el que se declara los días no laborables y feriados optativos con motivo de festividades locales celebradas en diversos municipios durante el mes de mayo de 2026. En la Resolución se declara: El viernes 15 mayo será no laborable y se sumará al sábado 16 y domingo 17. Se trata de un fin de semana largo de tres días para descansar, organizar alguna actividad o viajar. Si bien todavía la Municipalidad no publicó el asueto de manera oficial, basado en los años anteriores, este feriado puente afectará a: En tanto, servicios esenciales como hospitales, SAME, seguridad, recolección de basura estarán bajo el régimen de guardias mínimas y esquemas especiales. Además de este feriado con fin de semana largo, los ciudadanos de Chacabuco también disfrutaron del feriado nacional del Día del Trabajador (1 de mayo) y contarán con otro feriado largo el Día de la Revolución de Mayo (25 de mayo). San Isidro Labrador fue un campesino español que vivió en Madrid entre los siglos XI y XII. Se destacó por su fe cristiana y por su vida humilde dedicada al trabajo rural. La tradición cuenta que, mientras él rezaba, ángeles lo ayudaban a arar los campos, lo que lo convirtió en símbolo de la unión entre trabajo y espiritualidad. Fue canonizado en 1622 y es reconocido como el patrono de los agricultores y del campo, especialmente venerado en comunidades rurales. Es el santo patrono de la ciudad, y su festividad refuerza la identidad cultural y comunitaria de Chacabuco, uniendo a vecinos en celebraciones religiosas y populares. Su figura simboliza el esfuerzo, la fe y el arraigo rural que forman parte de la historia y del desarrollo de Chacabuco.