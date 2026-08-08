Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió por un incremento de las lluvias en Colombia debido al avance de la onda tropical No. 34, que comenzó a generar cambios en las condiciones meteorológicas desde el viernes y tendrá especial incidencia durante el sábado.

Para el 8 de agosto se esperan precipitaciones de mayor intensidad en amplios sectores de las regiones Andina y Pacífica, además del sur del Caribe, mientras continuarán las lluvias en la Orinoquía y la Amazonía. El fenómeno también estará acompañado por tormentas eléctricas en algunas zonas del país.

Estas serán las zonas más afectadas por las lluvias

Durante el sábado se prevé un aumento de las precipitaciones en buena parte de las regiones Andina y Pacífica. Los mayores acumulados se concentrarán en Antioquia, Santander, occidente de Boyacá, suroriente de Cundinamarca y varios sectores del Eje Cafetero.

Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado. Freepik

También se esperan lluvias importantes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En estas zonas las precipitaciones podrían presentarse con diferente intensidad durante la jornada.

En la Orinoquía y la Amazonía continuarán las lluvias, principalmente en Meta, Casanare, Vichada, Guaviare, Caquetá y Amazonas, aunque con acumulados moderados.

La onda tropical No. 34 cambia el panorama del clima

El ingreso de la onda tropical No. 34 será el principal factor detrás del aumento de las precipitaciones. El viernes 7 de agosto, las lluvias se intensificaron inicialmente en la Orinoquía y el norte de la Amazonía, con posibilidad de tormentas eléctricas fuertes en Vichada, Casanare, Meta, Arauca, Guaviare, Vaupés y Guainía.

También se registraron tormentas en sectores de la región Pacífica, especialmente en Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

El sábado, el sistema avanzará hacia el centro y occidente del país, favoreciendo el incremento de las lluvias en las regiones Andina y Pacífica y en el sur de la región Caribe.

¿Cómo estará el clima en Bogotá y San Andrés?

En Bogotá predominará el cielo entre parcialmente y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras en sectores del occidente durante las tardes. Las temperaturas mínimas estarán entre 9 °C y 11 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 18 °C y 20 °C.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el sábado se mantendrán condiciones secas, después de que el viernes se esperen lluvias ocasionales de baja intensidad.

Además, persisten condiciones de alerta por índice de calor en sectores de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y el norte de La Guajira. El Ideam también recomienda mantener el monitoreo de las cuencas media y alta de los ríos Magdalena y Cauca debido a sus bajos niveles.

Recomendaciones ante tormentas eléctricas y fuertes vientos

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, se recomienda:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado. Fuente: Shutterstock Judson Castro

Frente a las alertas por incendios de cobertura vegetal, también se recomienda apagar correctamente las fogatas, no dejar residuos que puedan favorecer la propagación del fuego y reportar cualquier incendio a las autoridades.