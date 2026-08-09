En esta noticia

Este sábado, 8 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este sábado, 8 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2379 - Ladrón

Te puede interesar

Mezclar cáscaras de papa con un poco de azúcar y bicarbonato: para qué funciona y por qué sugieren hacerlo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 8 de agosto

 1°2379 11°5201
 6786  12°6975
 3°0640 13°6042 
 6157  14°2362 
 6238  15°7561 
 6°7461  16°5159
 5596  17°8405 
 1850  18°8100 
 3979  19°6946 
 10°2582 20°8176 

Te puede interesar

El hallazgo de arqueología del siglo: encuentran una metrópolis similar a Atlantis en lo más profundo del agua

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso—dinero, relaciones o tu tranquilidad. También señala sensación de vulnerabilidad o invasión de límites.

En lo emocional, puede indicar culpa o desconfianza, propias o hacia otros. Es una invitación a reforzar tus límites y proteger tus recursos y tiempo.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Hallazgo del siglo: confirman qué hay en dentro de la Luna y cambia la historia del sistema solar