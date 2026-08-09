Este sábado, 8 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este sábado, 8 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2379 - Ladrón

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 8 de agosto

1° 2379 11° 5201 2° 6786 12° 6975 3° 0640 13° 6042 4° 6157 14° 2362 5° 6238 15° 7561 6° 7461 16° 5159 7° 5596 17° 8405 8° 1850 18° 8100 9° 3979 19° 6946 10° 2582 20° 8176

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso—dinero, relaciones o tu tranquilidad. También señala sensación de vulnerabilidad o invasión de límites.

En lo emocional, puede indicar culpa o desconfianza, propias o hacia otros. Es una invitación a reforzar tus límites y proteger tus recursos y tiempo.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.