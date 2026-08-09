Este sábado, 8 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.
En este sábado, 8 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2379 - Ladrón
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 8 de agosto
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|5201
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|0640
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|6042
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|6157
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|2362
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|6238
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|7561
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|7461
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|5596
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|8405
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|1850
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|8100
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|3979
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|6946
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|2582
|20°
|8176
¿Qué significa soñar con ladrón?
Soñar con un ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso—dinero, relaciones o tu tranquilidad. También señala sensación de vulnerabilidad o invasión de límites.
En lo emocional, puede indicar culpa o desconfianza, propias o hacia otros. Es una invitación a reforzar tus límites y proteger tus recursos y tiempo.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.