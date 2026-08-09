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La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 8 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 3739 - Lluvia

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 8 de agosto

 3739 11° 2660 
 2°1224 12° 2332
 3°3557 13° 4252 
 4°3508 14° 6005 
 5°0008 15° 2252 
 6°1161 16° 7569 
 7°3921 17° 1180 
 8°6889 18° 8809 
 9°388019° 2428 
 10°8843 20° 4715 

¿Qué significa soñar con Lluvia?

Soñar con la lluvia suele simbolizar limpieza, renovación y liberación emocional, señalando nuevas oportunidades o sanación.

Si la lluvia es suave sugiere calma y abundancia; si es intensa o tormentosa, indica tensiones, tristeza o necesidad de desahogo.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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