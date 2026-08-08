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Cada vez más personas buscan alternativas naturales para perfumar la casa sin recurrir a aerosoles o aromatizantes industriales. Entre los trucos caseros que volvieron a popularizarse aparece una preparación sencilla que utiliza tres ingredientes muy comunes de la cocina: hojas de laurel, ramitas de canela y clavos de olor.

Al hervir esta combinación se libera un aroma intenso, cálido y especiado que ayuda a perfumar los ambientes durante varias horas. Además de ser una opción económica, permite aromatizar distintos espacios del hogar sin utilizar fragancias artificiales.

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Para qué sirve hervir laurel, canela y clavo de olor

La mezcla funciona como un aromatizador casero natural gracias a los aceites esenciales presentes en cada uno de los ingredientes.

Mientras el laurel aporta un perfume fresco y herbal, la canela brinda notas dulces y cálidas, y el clavo de olor completa la preparación con un aroma intenso y especiado.

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La combinación ayuda a neutralizar olores fuertes, como los de la cocina, humedad o ambientes cerrados, dejando una sensación de limpieza y frescura.

Cómo preparar este aromatizador casero

La elaboración no requiere productos especiales y puede hacerse en pocos minutos. Para hacerla, se deben contar con los siguientes elementos:

Ingredientes

  • 6 u 8 hojas de laurel.
  • 2 ramitas de canela.
  • 8 o 10 clavos de olor.
  • 1 litro de agua.

Paso a paso

  • Colocar el agua en una olla.
  • Agregar las hojas de laurel, las ramitas de canela y los clavos de olor.
  • Llevar la preparación a ebullición.
  • Una vez que hierva, bajar el fuego y dejar cocinar entre 15 y 20 minutos.
  • Mantener la olla destapada para que el vapor aromatice los ambientes.
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Si el agua comienza a evaporarse, puede añadirse un poco más para prolongar el efecto durante más tiempo.

Por qué muchas personas eligen esta alternativa natural

A diferencia de los aromatizantes comerciales, este método permite perfumar la casa utilizando ingredientes naturales que suelen encontrarse fácilmente en cualquier cocina.

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Otra ventaja es que la intensidad del aroma puede regularse aumentando o disminuyendo la cantidad de laurel, canela o clavo de olor según las preferencias de cada hogar.

Además de ser una opción económica, reutilizable y sencilla de preparar, este truco evita el uso de aerosoles o fragancias sintéticas, por lo que se convirtió en uno de los métodos caseros más recomendados para mantener la casa con un aroma agradable de forma natural.