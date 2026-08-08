Cada vez más personas buscan alternativas naturales para perfumar la casa sin recurrir a aerosoles o aromatizantes industriales. Entre los trucos caseros que volvieron a popularizarse aparece una preparación sencilla que utiliza tres ingredientes muy comunes de la cocina: hojas de laurel, ramitas de canela y clavos de olor.

Al hervir esta combinación se libera un aroma intenso, cálido y especiado que ayuda a perfumar los ambientes durante varias horas. Además de ser una opción económica, permite aromatizar distintos espacios del hogar sin utilizar fragancias artificiales.

Para qué sirve hervir laurel, canela y clavo de olor

La mezcla funciona como un aromatizador casero natural gracias a los aceites esenciales presentes en cada uno de los ingredientes.

Mientras el laurel aporta un perfume fresco y herbal, la canela brinda notas dulces y cálidas, y el clavo de olor completa la preparación con un aroma intenso y especiado.

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La combinación ayuda a neutralizar olores fuertes, como los de la cocina, humedad o ambientes cerrados, dejando una sensación de limpieza y frescura.

Cómo preparar este aromatizador casero

La elaboración no requiere productos especiales y puede hacerse en pocos minutos. Para hacerla, se deben contar con los siguientes elementos:

Ingredientes

6 u 8 hojas de laurel.

2 ramitas de canela.

8 o 10 clavos de olor.

1 litro de agua.

Paso a paso

Colocar el agua en una olla.

Agregar las hojas de laurel, las ramitas de canela y los clavos de olor.

Llevar la preparación a ebullición.

Una vez que hierva, bajar el fuego y dejar cocinar entre 15 y 20 minutos.

Mantener la olla destapada para que el vapor aromatice los ambientes.

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Si el agua comienza a evaporarse, puede añadirse un poco más para prolongar el efecto durante más tiempo.

Por qué muchas personas eligen esta alternativa natural

A diferencia de los aromatizantes comerciales, este método permite perfumar la casa utilizando ingredientes naturales que suelen encontrarse fácilmente en cualquier cocina.

Otra ventaja es que la intensidad del aroma puede regularse aumentando o disminuyendo la cantidad de laurel, canela o clavo de olor según las preferencias de cada hogar.

Además de ser una opción económica, reutilizable y sencilla de preparar, este truco evita el uso de aerosoles o fragancias sintéticas, por lo que se convirtió en uno de los métodos caseros más recomendados para mantener la casa con un aroma agradable de forma natural.