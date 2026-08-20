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Trabajar como cajero en Coto o Carrefour puede ser una de las alternativas para quienes buscan empleo en supermercados y grandes cadenas de Argentina. En agosto de 2026, quienes están alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 de Empleados de Comercio tienen una escala salarial actualizada y distintos adicionales que pueden modificar el monto final del recibo.

Para una jornada laboral completa, el sueldo de un cajero se determina según la categoría asignada y se complementa con conceptos como presentismo, antigüedad y fallo de caja, además de las sumas previstas en el acuerdo salarial vigente. Por eso, el ingreso final puede variar entre trabajadores aunque ocupen el mismo puesto.

Trabajar en Coto o Carrefour: cuánto cobra un cajero en agosto de 2026

Los trabajadores que cumplen tareas de cajero y se encuentran encuadrados en el CCT 130/75 cuentan con una escala que contempla las categorías A, B y C. En agosto se aplicó el segundo tramo del aumento acordado para el trimestre julio-septiembre.

Los trabajadores que cumplen tareas de cajero y se encuentran encuadrados en el CCT 130/75 cuentan con una escala que contempla las categorías A, B y C. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Framarzo

Los básicos correspondientes a agosto son:

Cajero categoría A: $1.177.132.

Cajero categoría B: $1.182.970.

Cajero categoría C: $1.190.474.

A estos valores se suma la asignación no remunerativa de $120.000 prevista por el acuerdo y, durante agosto, la segunda cuota de $25.000 del bono extraordinario de $50.000 establecido para julio y agosto.

Por lo tanto, considerando únicamente el básico, la suma no remunerativa y el bono correspondiente a agosto, los valores de referencia quedan en:

Cajero A: $1.322.132.

Cajero B: $1.327.970.

Cajero C: $1.335.474.

Estos importes no representan necesariamente el sueldo de bolsillo. El monto final depende de los descuentos correspondientes y de los adicionales que tenga cada trabajador en su liquidación.

Coto y Carrefour: qué beneficios puede tener un cajero

Además del salario básico, el convenio de Empleados de Comercio contempla distintos conceptos que pueden mejorar el ingreso mensual de un trabajador. Su aplicación depende de las tareas realizadas y de las condiciones particulares de cada empleo.

El sueldo de referencia para un cajero tipo A asciende a $1.322.132. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Entre los adicionales que pueden aparecer en el recibo se encuentran:

Presentismo: corresponde por asistencia perfecta, según las condiciones establecidas en el artículo 40 del convenio.

Antigüedad: se incorpora un adicional del 1% por cada año trabajado.

Fallo de caja: puede corresponder a los trabajadores que tienen responsabilidad sobre el manejo de dinero y valores.

Suma no remunerativa: durante agosto continúa vigente el monto de $120.000 establecido en el acuerdo salarial.

Bono extraordinario: en agosto se completa el pago del bono de $50.000 con la segunda cuota de $25.000.

El monto final puede ser diferente entre dos cajeros de una misma cadena. La categoría, antigüedad, jornada laboral y adicionales que correspondan a cada trabajador son algunos de los factores que influyen en la liquidación.

Cómo es el aumento para los empleados de Comercio en agosto de 2026

La última negociación salarial estableció un incremento total del 5,7% para el trimestre julio-septiembre de 2026. La suba se distribuye en tres tramos consecutivos del 1,9%.

El cronograma establecido para estos meses es:

Julio: aumento del 1,9%.

Agosto: segundo tramo del 1,9%.

Septiembre: tercer tramo del 1,9%.

El acuerdo también contempla la suma fija no remunerativa de $120.000 y el bono extraordinario de $50.000, dividido en dos cuotas de $25.000. En agosto se abona la segunda de esas cuotas.

Para quienes buscan trabajo como cajeros en Coto o Carrefour, estos valores sirven como referencia cuando el puesto está encuadrado en el convenio de Empleados de Comercio. Sin embargo, el sueldo que finalmente recibe cada trabajador puede variar de acuerdo con su situación laboral y los conceptos incluidos en su recibo.