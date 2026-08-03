La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elevó la cuota del Monotributo y todas las categorías presentaron una actualización en los valores, los cuales se mantendrán hasta enero de 2027.

Por su parte, ARCA detalló que también fueron incrementados los topes de facturación de Ingresos Brutos, lo cual amplía el margen para que varios contribuyentes puedan permanecer en su categoría.

Estas personas pagarán más de $108.000 de Monotributo en agosto

El incremento general para todas las categorías del Monotributo fue del 1,9%, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

ARCA incrementó los topes de facturación.

En este sentido, los contribuyentes de la categoría E deberán pagar $ 108.267,51 para aquellos que se dediquen a la venta de cosas muebles.

De tal modo, para los trabajadores de la misma categoría pero que se desempeñen en locaciones y prestaciones de servicios, la cuota ascendió a $ 119.811,45.

A cuánto subió el Monotributo

A partir del mes de agosto, y hasta enero de 2027, las categorías del Monotributo quedaron de la siguiente manera:

Categoría A : $49.527,18.

Categoría B : $56.379,08.

Categoría C :

$66.020,12 para locaciones y prestaciones de servicios. $64.530,58 para venta de cosas muebles.

Categoría D :

$84.612,93 para locaciones y prestaciones de servicios. $82.564,81 para venta de cosas muebles.

Categoría E :

$119.811,45 para locaciones y prestaciones de servicios. $108.267,51 para venta de cosas muebles.

Categoría F :

$150.784,21 para locaciones y prestaciones de servicios. $129.930,65 para venta de cosas muebles.

Categoría G :

$230.312,94 para locaciones y prestaciones de servicios. $158.815,05 para venta de cosas muebles.

Categoría H :

$522.706,68 para locaciones y prestaciones de servicios. $317.895,01 para venta de cosas muebles.

Categoría I :

$963.747,86 para locaciones y prestaciones de servicios. $474.992,78 para venta de cosas muebles.

Categoría J :

$1.167.299,76 para locaciones y prestaciones de servicios. $580.793,69 para venta de cosas muebles.

Categoría K :

$1.614.446,04 para locaciones y prestaciones de servicios $702.103,24 para venta de cosas muebles.



Ingresos Brutos: cómo quedaron establecidos los topes de facturación