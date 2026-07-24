Este invierno, la respuesta está en Zona Café, Comidas, Juegos, una propuesta integral de COTO pensada para disfrutar en familia.

La propuesta que trae Zona está pensada como un espacio de encuentro familiar y disfrute que combina en un mismo lugar entretenimiento y buena gastronomía en un entorno de puro sabor y diversión.

Esta experiencia incluye máquinas de juegos de última generación para todas las edades, bowling, pool y ping pong.

Además, podés planear cumpleaños con espacios especialmente ambientados para cada ocasión a precios accesibles, asegurando la diversión, sabor y magia.

Para que la experiencia sea completa se sumó Zona Pizza, con nuevas pizzas XL estilo New York, ideales para compartir. Las podés encontrar en las sucursales de Temperley y José C. Paz.

Viví la experiencia ZONA. Comé, jugá y divertite.

Encontrá tu Zona más cercano en www.ze.com.ar.