La implementación de inteligencia artificial (IA) en las empresas fue un tema recurrente en el mundo de los negocios, especialmente en los últimos años, a medida que las organizaciones buscan optimizar sus procesos y mejorar su competitividad. Recientemente, Globant, en colaboración con LALIGA, puso el foco en facilitar este proceso mediante su innovador modelo de suscripción denominado AI Pods.

Los AI Pods actúan como una solución integral para empresas que desean trasladar sus proyectos de IA desde la fase piloto hacia la producción efectiva. Este modelo permite a las organizaciones acceder a un equipo conformado por agentes de IA, supervisados por expertos de Globant, asegurando así la alineación estratégica y la calidad en cada proyecto implementado.

Cómo AI Pods transforman la implementación de IA en empresas

La colaboración entre Globant y LALIGA demostró ser un ejemplo exitoso en la transición hacia una infraestructura de IA más sólida y operativa. En este marco, la implementación de AI Pods fue fundamental para mejorar los flujos de trabajo y fomentar una cultura de toma de decisiones basadas en datos en más de 50 departamentos de la liga española.

Uno de los aspectos destacados de este enfoque es el cambio de paradigma al tratar la IA como una capa institucional, similar a las plataformas de gestión de datos. Esto permitió que LALIGA pase de usar pilotos aislados a contar con más de 500 modelos activos en producción. Este avance no solo optimiza la eficiencia interna, sino que también ofrece respuestas más rápidas a las demandas del mercado.

Más de 50 departamentos de LALIGA incorporaron IA para mejorar su eficiencia y capacidad operativa.

Beneficios y desafíos de la inteligencia artificial en el deporte

Las ventajas concretas del uso de AI Pods incluyen la optimización de los flujos de trabajo, la reducción de cuellos de botella y la aceleración de los ciclos de decisión. Todo esto contribuye a incrementar la capacidad operativa y a conseguir resultados de negocio más eficientes. Por ejemplo, se registró un aumento de hasta un 25% en los ingresos por jornada de partido gracias a la previsión de demanda y la optimización de precios de entradas.

Sin embargo, a pesar de los beneficios, las empresas enfrentan desafíos significativos al implementar IA. La gobernanza, la ciberseguridad y la necesidad de una orquestación adecuada son aspectos que deben ser gestionados cuidadosamente para garantizar que el despliegue de modelos de IA sea seguro y eficiente. A este respecto, LALIGA encontró en los AI Pods una solución que combina la experiencia humana con las capacidades de la inteligencia artificial, asegurando un “humano en el circuito” en todo momento.

La adopción de AI Pods no solo refleja una tendencia en el ámbito empresarial hacia la transformación digital y la productividad, sino que también resalta un cambio cultural necesario para adaptarse a las exigencias contemporáneas del mercado. En este sentido, las empresas deben priorizar un enfoque ágil y flexible que integre la IA de manera práctica y segura en todas sus operaciones.

Como afirmó Carolina Dolan Chandler, CTO de Media, Entertainment, Sports & Hospitality AI Studio en Globant: “Al aprovechar los distintivos AI Pods de Globant, hemos construido una arquitectura gobernable que puede optimizar desde el precio de las entradas en los estadios hasta las analíticas deportivas en tiempo real a escala global.” Esta visión resalta la importancia de incorporar IA en la estructura organizacional como un activo valioso más que como una función adicional.

Concluyendo, la implementación de AI Pods no solo optimiza operaciones, sino que también marca el camino hacia un nuevo futuro para las empresas. Aquellas que integren efectivamente la inteligencia artificial en su modelo de negocio podrán no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno cada vez más competitivo y digital. A medida que la tecnología avance, es probable que veamos una adopción aún más amplia de soluciones agéncticas que transformen radicalmente la manera en que operan las organizaciones.