El traslado de los detenidos de la cárcel de Villa Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz comenzará en los próximos días y dará inicio al proceso que permitirá cerrar el último establecimiento penitenciario federal ubicado dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo no solo implicará una reorganización del sistema carcelario, sino que también abrirá un debate que los vecinos mantienen desde hace años: cuál será el destino del predio y qué efectos tendrá su transformación en Villa Devoto, Monte Castro y otras zonas del oeste porteño.

Durante los primeros días de septiembre comenzarán a ponerse en funcionamiento los primeros módulos del nuevo complejo de Marcos Paz. Aunque todavía restan definir algunos aspectos operativos, el establecimiento fue diseñado para contar con 2.200 plazas. De ese total, alrededor de 1.500 estarán destinadas a las personas que actualmente se encuentran alojadas en Villa Devoto.

Las 700 plazas restantes serán utilizadas para trasladar detenidos que hoy permanecen en alcaldías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. En esas dependencias hay actualmente más de 2.000 personas, por lo que el movimiento también busca reducir la cantidad de detenidos alojados en instalaciones de la Policía de la Ciudad.

Traslado a Marcos Paz: cuándo comienza y qué pasará con la cárcel de Devoto

El cierre de la cárcel de Devoto forma parte de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y la administración porteña. A comienzos de este año, ambas jurisdicciones firmaron un acta de entendimiento para avanzar con el traspaso del nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz a la órbita nacional y concretar el traslado de los internos.

La construcción del establecimiento se encuentra vinculada a un acuerdo firmado en 2018 entre Nación y Ciudad. Las obras habían quedado frenadas en 2020, durante las gestiones de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, y posteriormente fueron retomadas para completar el proyecto.

El plan contempla, además, incrementar la capacidad del Servicio Penitenciario Federal mediante la incorporación de módulos en los terrenos del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, ambos ubicados en Ezeiza. En conjunto, estos espacios permitirán sumar capacidad permanente para otros 400 detenidos.

Traslado a Marcos Paz: cuándo comienza y qué pasará con la cárcel de Devoto.

“El acuerdo contempla la posibilidad de ampliar las plazas de alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza, destinados al alojamiento permanente de hasta 400 detenidos”, explicaron fuentes del Gobierno porteño.

El esquema previsto también incluye la puesta en funcionamiento de la Alcaldía General de la Ciudad, que desde enero comenzará a recibir a personas acusadas de delitos cometidos dentro del territorio porteño.

Qué pasará con el predio de la cárcel de Devoto tras el traslado

Con el traslado de todos los detenidos y el cierre definitivo del establecimiento, se abrirá una nueva discusión: qué hacer con el amplio terreno que actualmente ocupa la cárcel de Devoto.

La futura urbanización deberá incluir espacios verdes y un área destinada a conservar la memoria de la denominada Masacre del Pabellón 7 . El episodio ocurrió en marzo de 1978 y dejó 65 internos muertos tras un incendio dentro del establecimiento penitenciario.

La liberación del terreno genera expectativas por el posible impacto que puede tener sobre el desarrollo urbano de la zona. La cárcel fue construida en una época en la que Villa Devoto todavía se encontraba en los límites de la expansión de Buenos Aires.

Con el crecimiento de la Ciudad, el penal quedó rodeado por barrios residenciales y comerciales que experimentaron una importante transformación durante las últimas décadas.

Qué pasará con el predio de la cárcel de Devoto tras el traslado.

Cómo puede impactar el cierre de la cárcel de Devoto en Villa Devoto y Monte Castro

Con el paso de las décadas, Villa Devoto se consolidó como una zona residencial y comercial, mientras el crecimiento urbano avanzó hacia barrios cercanos. En ese contexto, el retiro del complejo penitenciario podría permitir recuperar parte de la continuidad de la trama urbana y mejorar la conexión con Monte Castro.

La transformación del predio no se limitaría a liberar el terreno ocupado por la cárcel. Su futura reconversión podría modificar la dinámica de las manzanas cercanas, generar nuevos espacios públicos y favorecer la aparición de proyectos residenciales y comerciales.

La incorporación del predio a la estructura urbana existente podría acompañar el crecimiento de Villa Devoto y extender esa dinámica hacia Monte Castro y otros sectores del oeste porteño.

Cómo puede impactar el cierre de la cárcel de Devoto en Villa Devoto y Monte Castro.