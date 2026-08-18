El riesgo país argentino sube 1,64% este martes y alcanza los 497 puntos básicos, por lo que queda a apenas tres unidades de la barrera de los 500. El indicador avanza 8 puntos frente a los 489 del cierre anterior, en una rueda en la que los bonos soberanos operan con mayoría de bajas y las acciones argentinas muestran números rojos tanto en Buenos Aires como en Wall Street.

La escalada del riesgo país se convierte así en la principal señal de alerta de la jornada y profundiza el deterioro que vienen mostrando los activos argentinos durante agosto.

El riesgo país queda al borde de los 500 puntos

El indicador elaborado por JP Morgan acelera este martes hasta los 497 puntos básicos, desde los 489 puntos registrados previamente. De esta manera, anota una suba de 8 unidades, equivalente a 1,64%, y queda nuevamente a las puertas de los 500 puntos.

La dinámica refleja la presión que atraviesan los títulos soberanos argentinos. Cuando baja el precio de los bonos y aumentan sus rendimientos, se amplía la diferencia respecto de los títulos del Tesoro de Estados Unidos que mide el riesgo país.

La rueda muestra justamente mayoría de números negativos entre los bonos en dólares. Entre los Globales, el GD29 cae 0,22%, mientras el GD30 pierde 0,21%. El GD35 retrocede 0,46%, el GD38 baja 0,44% y el GD41 cede 0,52%.

En los Bonares también predominan las bajas. El AL29 retrocede 0,01%, el AL30 pierde 0,06% y el AE38 cae 0,17%. En sentido contrario, el AL35 registra una leve mejora de 0,04%.

Así, el comportamiento de la deuda vuelve a colocar al riesgo país en el centro de la escena, con el mercado siguiendo de cerca la posibilidad de que el indicador vuelva a superar la barrera de los 500 puntos básicos.

El Merval opera en rojo

La presión también se traslada a la renta variable local. El S&P Merval cae 0,58% y se ubica en 2.930.184,92 puntos.

Dentro del panel líder, BBVA Argentina cae 2,96% y encabeza las pérdidas entre los principales papeles. Le siguen Loma Negra, con una baja de 1,85%; Grupo Supervielle, con 1,65%; y Edenor, con 1,53%.

También operan en terreno negativo Cresud (-0,66%), BYMA (-0,65%) y Central Puerto (-0,57%).

Del otro lado, YPF se destaca con una suba de 5,08% y se desacopla del tono general de la rueda. Pampa Energía avanza 1,10%, TGS suma 0,67%, Comercial del Plata gana 0,34% y Transener mejora 0,27%.

Los ADR argentinos caen en Wall Street

En Nueva York también predomina el rojo entre las acciones argentinas. Las mayores pérdidas se observan en Bioceres Crop, que cae 3,91%, y BBVA Argentina, que retrocede 3,15%.

Más atrás aparecen Grupo Financiero Galicia (-2,37%), Banco Macro (-2,35%), Cresud (-2,17%) y Grupo Supervielle (-2,13%).

Telecom Argentina pierde 1,88%, mientras Loma Negra y Edenor retroceden 1,82%. El ADR de YPF baja 1,63%, Pampa Energía cede 1,08% y Transportadora de Gas del Sur pierde 0,62%. MercadoLibre, en tanto, retrocede 0,24%.

De esta manera, la debilidad se extiende tanto a la deuda soberana como a la renta variable argentina, en una jornada marcada por una mayor cautela de los inversores.

El petróleo Brent supera los u$s 91

El mercado también sigue de cerca el comportamiento del petróleo. Los futuros del Brent para octubre cotizan en u$s 91,01 por barril, con una suba de 0,15% en la jornada.

El nivel del crudo suma otro elemento de atención para los mercados globales por su impacto potencial sobre las expectativas de inflación, las tasas de interés y el apetito por activos de riesgo.

En ese contexto, los activos argentinos atraviesan una rueda negativa y el foco queda puesto principalmente sobre la deuda: el riesgo país sube 1,64%, alcanza los 497 puntos básicos y queda a solo tres unidades de la barrera de los 500.