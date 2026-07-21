En esta noticia El perfil de los nuevos frigoríficos habilitados

Tres frigoríficos argentinos sumaron una nueva oportunidad de negocios en el principal mercado para las exportaciones de carne vacuna del país.

Se trata de Bustos y Beltrán S.A., Frigorífico Bermejo S.A. y Coto Centro Integral de Comercialización S.A., que obtuvieron la habilitación sanitaria de la Administración General de Aduanas de China (GACC) para exportar carne al gigante asiático, el principal comprador a nivel local y uno de los mercados más relevantes para la industria frigorífica nacional.

Con estas incorporaciones, Argentina alcanza los 71 frigoríficos habilitados por China.

La autorización fue oficializada luego de que las plantas superaran el proceso de evaluación sanitaria realizado por las autoridades china s, en el marco de las negociaciones encabezadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Cancillería.

La medida llega en un contexto de recuperación de las exportaciones. Según el ministerio de Economía, entre enero y mayo de 2026 las exportaciones de carne vacuna crecieron 46% a nivel interanual, hasta alcanzar u$s 1765 millones.

En ese escenario, China se mantuvo como el principal destino, con una participación del 53,7% del volumen exportado durante el periodo. Los embarques hacia ese mercado alcanzaron las 123.047 toneladas, un nivel similar al del mismo periodo del año pasado.

El principal crecimiento se registró en los Estados Unidos, donde los envíos aumentaron 151% en volumen y 204% en valor. Con ese desempeño, el mercado estadounidense se consolidó como el segundo destino de la carne vacuna argentina y pasó a representar el 18,7% del volumen exportado.

Se estima que China generará ingresos para los frigoríficos locales de entre u$s 1500 millones y u$s 1800 millones durante este año, según estimaciones que manejan en el Gobierno.

El perfil de los nuevos frigoríficos habilitados

Bustos y Beltrán

Fundada en 1964, Bustos y Beltrán S.A. es una empresa cordobesa dedicada a la faena, desposte y procesamiento de carne bovina. Su planta industrial está ubicada en Estación Juárez Celman y produce tanto para el mercado interno como externo.

Actualmente, cuenta con una capacidad para faenar hasta 700 animales por día (entre faena propia y de terceros) y emplea a unas 350 personas.

En 2019, la empresa inició un fuerte proceso para convertirse en exportadora . Desde entonces encaró un plan de inversiones para adecuar la planta a los estándares de los mercados internacionales, que incluyó la ampliación de la sala de faena y del área de desposte, nuevas cámaras y túneles de congelado y mayor capacidad de frío.

En los últimos años la firma consolidó su presencia en el exterior con envíos a destinos como la Unión Europea, los Estados Unidos, Chile, Brasil, Singapur, Hong Kong y distintos países de África y América latina . Hasta ahora, China figuraba como uno de los mercados centrales a lo que apuntaba la empresa y que le faltaba incorporar. Con esta habilitación, el frigorífico prevé elevar la participación de las exportaciones desde alrededor del 20% de su producción hasta cerca del 30% .

La familia Brito

Con sede en la localidad salteña de Pichanal, Frigorífico Bermejo es uno de los principales actores de la industria cárnica del norte argentino.

Propiedad de Inversora Juramento, la firma de la familia Brito, la compañía posee una planta industrial destinada a la faena e industrialización de carne vacuna con una capacidad de faena de hasta 12.000 cabezas mensuales.

Durante los últimos años, Juramento fue ganando terreno. Este crecimiento se apoyó en inversiones industriales en su frigorífico, donde el grupo viene avanzando en un proceso de reconversión para elevar el nivel de procesamiento y ampliar la producción con destino a exportación.

Tal es así que, en marzo de este año, cerró un acuerdo con el frigorífico Gorina (uno de los más importantes de la industria exportadora de carne del país) para operar de manera conjunta el Frigorífico Bermejo. El acuerdo contempla una gestión compartida de la planta, con inversiones superiores a los u$s 20 millones, para expandir la capacidad de faena y el perfil exportador del complejo.

En ese marco, la planta incorporó una nueva sala de desposte y mejoras en su infraestructura industrial que le permitieron elevar el nivel de procesamiento. Con esas inversiones, el establecimiento pasó de envasar al vacío alrededor del 30% de su producción a hacerlo en la totalidad del volumen .

El negocio de Alfredo Coto

La tercera empresa habilitada es Coto, la sociedad que opera la cadena de supermercados fundada por Alfredo Coto y que, además de su negocio minorista, desarrolló una fuerte integración en la industria cárnica. Según comenta la empresa, la producción ganadera fue desde sus inicios “una pieza fundamental de la compañía” .

Alfredo Coto, fundador de la cadena

La firma cuenta con tres frigoríficos propios y es un importante faenador de carne y cueros de la Argentina. Actualmente, la compañía exporta sus cortes a la Unión Europea, África, Chile, Rusia, Brasil, Hong Kong, Emiratos Árabes , entre otros destinos.