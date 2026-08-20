Se ríe hasta Adorni

Adrián Ravier pierde apoyo semana a semana de distintos funcionarios . Sus reiterados errores no forzados provocaron que el vocero se quede prácticamente aislado, con un equipo mínimo.

Sus pocos colaboradores le recomendaron que deje su impronta pasiva y enfrente sus conferencias de prensa con mayor vehemencia, en especial cuando se sienta hostigado frente a un periodista. Ya quedó relegada la teoría del aikido, que le inculcaron en su comienzo. Sin embargo, esas estrategias no terminan de convencer y su futuro es incierto, al menos a mediano y largo plazo.

Los traspiés del portavoz son celebrados por la oposición y hasta por su antecesor. Desde la clandestinidad, Manuel Adorni mira las conferencias y disfruta las polémicas que sufre el pampeano. El exjefe de Gabinete, oculto desde que renunció por el avance de su causa por presunto enriquecimiento ilícito, le escribe a su escaso entorno de confianza y se regocija de sus errores en los distintos mensajes que envía.

Según por sus manifestaciones a su intimidad, casi emula comer pochoclos mientras observa la transmisión por You Tube. Nunca le perdonó las veces que el economista se diferenció apenas asumió.

Vuelve el show

El presidente se ufanó del resultado de la inflación mayorista de julio, que arrojó un 0,8%. El líder libertario recordó que el año pasado había pronosticado que el índice iba a “comenzar en cero” en este momento del año. Nadie puertas adentro le enfatiza que el vaticinio era por la medición general del INDEC y no la mayorista.

El jefe de Estado había prometido que regresaría al canto y a los escenarios apenas se logre ese objetivo. Y ya comenzó a planificarlo. Milei piensa volver pronto a los conciertos , aunque no ensayó en los últimos meses con “la banda presidencial”, que integran los hermanos Benegas Lynch y otros amigos de él.

Tras su fallido intento de compartir algunas performances con Fátima Flórez e incluir a algunas diputadas violetas, el “León” ya está buscando fecha para retornar a las marquesinas, con su tradicional repertorio roquero.

Esperan al jefe

Los gobernadores del Norte obtuvieron subsidios energéticos para sus terruños, en “un acto de justicia histórico” y reencauzan en vínculo con la Casa Rosada de cara a un semestre clave en el Congreso.

Sin embargo, crece la desconfianza con Karina Milei . A pesar del diálogo que se recobró con Diego Santilli y Luis Caputo, los mandatarios esperan señales concretas de “El Jefe” y no hay consenso para darle los votos cruciales para la suspensión de las elecciones PASO, que se demora en el Senado y no tiene fecha.

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Entre sanguchitos y empanadas, y en el marco de un evento que asistieron previo a su desembarco al Palacio de Hacienda, coincidieron que quieren un entendimiento electoral en sus distritos con la hermana del presidente.