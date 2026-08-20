Milei quiere volver a rockear y Karina atrae todos los focos
Mientras Adrián Ravier acumula traspiés y pierde respaldo dentro del Gobierno, Adorni celebra a la distancia las dificultades de su sucesor. En paralelo, Javier Milei prepara su regreso a los escenarios y los gobernadores del Norte condicionan su apoyo en el Congreso a un acuerdo electoral con Karina Milei.
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